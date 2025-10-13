Logo

Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

Извор:

Информер

13.10.2025

12:47

Коментари:

0
Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији
Фото: Pixabay / qimono

Научници су дошли до шокантног открића у којем наводе да сјеверна хемисфера Земље постаје знатно тамнија у односу на јужну.

Захваљујући лаганој Земљиној ротацији од 1.673 километра на сат, ако су двије тачке једнако удаљене од нашег екватора, требало би да буду релативно једнако загријане сунчевим зрачењем. Наравно, стварност није баш тако једноставна, пише Популар Механикс.

Нова студија, објављена у журналу ПНАС, урађена према подацима сателита Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (ЦЕРЕС) сугерише да сјеверна хемисфера заправо постаје тамнија од јужне хемисфере, а то би могао бити велики проблем док свијет жури да ублажи климатске промјене.

Тим научника, које је предводио Норман Лоуб из Истраживачког центра Ленгли при НАСА, открио је да сјеверна хемисфера доживљава нето губитак зрачења у поређењу са јужном хемисфером. То значи да је „горња“ половина планете тамнија у смислу да апсорбује више свјетлости, а рефлектује мање.

Све ово утиче на "радијациони буџет" Земље, односно количину светлости коју планета апсорбује и поново емитује у свемир као излазно дуготаласно зрачење (ОЛР). Типично, ова неравнотежа се компензује океанским струјама које преносе енергију са јужне хемисфере на северну хемисферу, али промене на површини су толико пореметиле равнотежу да океанске струје нису надокнађивале разлику у посљедње двије деценије.

aleksandar vranjes

БиХ

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

"Затамњење сјеверне хемисфере у односу на јужну хемисферу повезано је са промијенама у хемисферним разликама у интеракцијама аеросоли и зрачење, површинском албеду и промијенама у кружењу воде у природи. Како облаци реагују на ову хемисферну неравнотежу, има важан утицај на климу у будућности", написали су аутори.

Један од главних покретача ове промјене је албедо, односно рефлексивност Земљине површине. Најупечатљивија компонента је арктички морски лед, чији брзи пад брзо замијењује рефлектујуће површине (снијег и лед) површинама које више апсорбују свјетлост (копно и морска вода). Ово повећава апсорпцију сунчеве светлости, чиме се подиже температура површине, и главни је разлог зашто се поларни региони Земље загревају четири пута брже од осталих дијелова свијета.

Други главни извор рефлексивности су облаци, а недавне студије су откриле да су се облаци, посебно ниски облаци, смањили у посљедњим деценијама. Поврх свега, то би дијелом могло бити и зато што сјеверна хемисфера загађује мање него раније. Аеросоли (ситне честице које чине различите облике загађења ваздуха) могу дијеловати као семе за формирање облака, а мање сјемена значи мање облака.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: За ракете "томахавк" потребни амерички стручњаци

Америчка Национална управа за океане и атмосферу (НОАА) 2024. детаљно је објаснила како смањене емисије из прекоокеанског бродарства заправо могу убрзати климатске промјене због наглог смањења рефлектујућих облака познатих као „бродски трагови“. Наравно, више загађења није рјешење, јер ови гасови и даље задржавају топлоту на планети, али ово откриће је навело неке научнике да размотре експериментисање са техникама гео-инжењеринга као што су убризгавање стратосферних аеросола или посвјетљавање морских облака.

У случају разлике у „радијационим буџетима“ између двије хемисфере, док су еколошки закони сјеверне хемисфере довели до одређеног напретка у смањењу загађења, јужна хемисфера је доживјела екстремне налете убризгавања аеросола из бројних извора – од аустралијских пожара до ерупција вулкана Тонга 2021. и 2022. године, наводи Физ.орг.

Док се разлика између ових „радијационих буџета“ полако повећава (за око 0,34 вата по квадратном метру по деценији), разлике ће бити довољне да значајно утичу на климатске моделе и искриве наш поглед на будућност планете, пише Информер.

Подијели:

Таг:

Zemlja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

БиХ

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

4 ч

0
Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

Република Српска

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

5 ч

0
Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

Хроника

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

5 ч

0
Снежана Ружичић провозала нови трактор

Градови и општине

Снежана Ружичић провозала нови трактор

5 ч

0

Више из рубрике

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

Наука и технологија

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

6 ч

0
Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

Наука и технологија

Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

8 ч

0
Епл гаси своју популарну апликацију

Наука и технологија

Епл гаси своју популарну апликацију

8 ч

0
Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

Наука и технологија

Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner