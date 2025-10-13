Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

Извор:
СРНА
13.10.2025
12:37
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да је амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрошњим одласком у ОХР код Кристијана Шмит приредио нови скандал уочи сједнице Савјета безбједносту УН о БиХ и показао да је служби бошњачких политичких интереса, који се исказују кроз међународни протекторат.
Врањеш је рекао да је Лагумџија таквим поступком показао да не поштује Предсједништво БиХ, које је задужено да води спољну политику, него да тај статус даје нелегалном протектору.
Он је указао да се очекује да 31. октобра, колико му је познато, у Савјету безбједности УН не буде извјештаја такозваног високог представника о БиХ, јер се тог дана завршава предсједавање Руске Федерације СБ УН.
"На тој сједници се неће презентовати извјештај такозваног високог пердставника, већ ће се то чекати до наредног дана, тако да то треба очекивати првих дана новембра", изјавио је Врањеш Срну.
Додао је да је без обзира на то, Лагумџија, по свему судећи, отишао да се консултује са Шмитом да види које ће ставове да заузме, а можда и да пренесе неке информације о томе како ће његов извјештај да се чује у СБ УН.
"То је наша претпоставака. Не знамо шта је био садржај тог разговора, али то свакако представља својеврсни скандал, јер он показује да не признаје Предсједништво БиХ као институцију задужену за вођење спољне политике, него тај статус даје нелегалном високом представнику Шмиту", оцијенио је Врањеш.
Он је истакао да то говори да сам Лагумџија на такав начин у чијој је он служби "Лагумџија није у служби БиХ, он је у служби бошњачких политичких интереса, који се исказују кроз међународни протекторат у БиХ", рекао је Врањеш.
Тиме је, како каже, Лагумџија у ствари емпиријски дозакао како они виде БиХ и како функционишу у таквој БиХ, која није заснована на консенсузу три конститутивна народа, која не прати дејтонске институције БиХ, него страног протектора-окупатора, који на такав начин показује да влада БиХ.
"Лагумџија је, како то и приличи и његовим ранијим облицим политичког дјеловања, али и понашања, показао да је лојалан у складу са оним што је Елмедин Конаковић раније рекао: `Вежи коња гдје ти ага каже`. Сада се показало и ко је коњ и ко је ага", закључио је Врањеш.
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево.
