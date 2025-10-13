Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

Извор:
СРНА
13.10.2025
12:35
Коментари:0
Одлазак амбасадора БиХ при УН Златка Лагумџије у зграду ОХР-а у Сарајеву, представља наставак урушавања Устава и званичних институција БиХ, изјавила је амбасадорка БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица.
Она је истакла да је Лагумџијино понашање наставак солирања у дипломатско-конзуларној мрежи.
Према ријечима Гутић Бјелице, такво понашање му у Сарајеву "опраштају" ако има за циљ антисрпски став по било којем питању.
Хроника
Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево.
Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је Лагумџија дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
10 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
35
17
33
17
27
17
19
Тренутно на програму