Logo

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

Извор:

СРНА

13.10.2025

12:35

Коментари:

0
Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

Одлазак амбасадора БиХ при УН Златка Лагумџије у зграду ОХР-а у Сарајеву, представља наставак урушавања Устава и званичних институција БиХ, изјавила је амбасадорка БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица.

Она је истакла да је Лагумџијино понашање наставак солирања у дипломатско-конзуларној мрежи.

Према ријечима Гутић Бјелице, такво понашање му у Сарајеву "опраштају" ако има за циљ антисрпски став по било којем питању.

policija rotacija

Хроника

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево.

Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је Лагумџија дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.

Подијели:

Таг:

Биљана Гутић Бјелица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снежана Ружичић провозала нови трактор

Градови и општине

Снежана Ружичић провозала нови трактор

5 ч

0
Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Свијет

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

5 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

5 ч

2
Кафа ће бити још скупља?

Економија

Кафа ће бити још скупља?

5 ч

0

Више из рубрике

Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

5 ч

0
Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

Република Српска

Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

6 ч

0
Стевандић честитао побједу Српској листи: Дубок је српски коријен на Косову и Метохији

Република Српска

Стевандић честитао побједу Српској листи: Дубок је српски коријен на Косову и Метохији

7 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner