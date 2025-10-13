Logo

Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

13.10.2025

Премијер Републике Српске Саво Минић отворио је данас у Бањалуци конференцију и сајам поводом Међународног дана жена на селу, 15. октобра, истакавши да су жене стуб друштва и да ће увијек имати подршку Владе.

Минић је на отварању рекао да је Влада донијела низ мјера за унапређење положаја жена на селу.

"Од 2009 или 2010. године када смо имали око пет одсто жена носилаца газдинстава сада имамо више од 20 одсто. Морамо обезбиједити све да женама омогућимо лакши живот на селу и вођење газдинства", истакао је Минић.

Женама, које су данас на сајму изложиле своје производе из домаће радиности поручио је да воде породице, да буду стуб друштва и да ће увијек имати подршку Владе Републике Српске.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

У Шпанији ухапшен један од најтраженијих чланова кавачког клана

Конференцији и сајму присуствују минситри у Влади Републике Српске, народни посланици, савјетник предсједника Републике Српске Соња Давидовић.

Циљ догађаја је промоција рада удружења жена на селу, представљање задруга, као и робе коју ове жене производе и пласирају на тржиште, а све у сврху економског оснаживања жена на селу и унапређења њиховог положаја.

Конференцију и сајам организује Центар Владе Републике Српске за једнакост и равноправност полова у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.

