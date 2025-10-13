Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

Извор:
13.10.2025
Премијер Републике Српске Саво Минић отворио је данас у Бањалуци конференцију и сајам поводом Међународног дана жена на селу, 15. октобра, истакавши да су жене стуб друштва и да ће увијек имати подршку Владе.
Минић је на отварању рекао да је Влада донијела низ мјера за унапређење положаја жена на селу.
"Од 2009 или 2010. године када смо имали око пет одсто жена носилаца газдинстава сада имамо више од 20 одсто. Морамо обезбиједити све да женама омогућимо лакши живот на селу и вођење газдинства", истакао је Минић.
Женама, које су данас на сајму изложиле своје производе из домаће радиности поручио је да воде породице, да буду стуб друштва и да ће увијек имати подршку Владе Републике Српске.
