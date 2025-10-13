Logo

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

13.10.2025

11:29

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ
Фото: Централна банка

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су Републичком јавном тужилаштву Републике Српске поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.Г. из Приједора, због постојања сумње да је починило кривично дјело "утаја пореза и доприноса".

- Наведено лице се сумњичи да као власник и одговорно лице друштва ограничене одговорности није пријавио, обрачунао и платио порез на добит и порез на лична примања за пословну 2021. и 2022. годину, у укупном износу од 343.392 КМ - додаје се у саопштењу ПУ Приједор.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Трампов план за Газу - најбоље што имамо на столу

На овај начин осумњичени је прибавио противправну имовинску корист и оштетио Буџет Републике Српске за наведени износ.

