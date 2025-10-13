Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

13.10.2025
11:29
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су Републичком јавном тужилаштву Републике Српске поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.Г. из Приједора, због постојања сумње да је починило кривично дјело "утаја пореза и доприноса".
- Наведено лице се сумњичи да као власник и одговорно лице друштва ограничене одговорности није пријавио, обрачунао и платио порез на добит и порез на лична примања за пословну 2021. и 2022. годину, у укупном износу од 343.392 КМ - додаје се у саопштењу ПУ Приједор.
Свијет
Лавров: Трампов план за Газу - најбоље што имамо на столу
На овај начин осумњичени је прибавио противправну имовинску корист и оштетио Буџет Републике Српске за наведени износ.
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму