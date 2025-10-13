Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Извор:
Мушкарац Д. М. ухапшен је у Дервенти због сумње да је нанио повреде суграђанину, саопштено је из Полицијске управе Добој.
"За лице иницијала Д.М. постоји основ сумње у суботу у вечерњим часовима, употребом хладног оружја - ножем нанијело тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ћ. из Дервенте", саопштено је из ПУ Добој.
Повријеђено лице је након указане љекарске помоћи у Болници "Свети апостол Лука" у Добоју пуштено на кућно лијечење.
Уз извјештај о покушају убиства осумњичено лице је предато у надлежности Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
