Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Извор:

АТВ

13.10.2025

11:12

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина
Фото: АТВ

Мушкарац Д. М. ухапшен је у Дервенти због сумње да је нанио повреде суграђанину, саопштено је из Полицијске управе Добој.

"За лице иницијала Д.М. постоји основ сумње у суботу у вечерњим часовима, употребом хладног оружја - ножем нанијело тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ћ. из Дервенте", саопштено је из ПУ Добој.

АИ бескућник

Наука и технологија

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

Повријеђено лице је након указане љекарске помоћи у Болници "Свети апостол Лука" у Добоју пуштено на кућно лијечење.

Уз извјештај о покушају убиства осумњичено лице је предато у надлежности Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

