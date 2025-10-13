Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

Извор:
Телеграф
13.10.2025
11:08
Коментари:0
Нови ТикТок тренд забринуо је родитеље и полицију широм Сједињених Америчких Држава. Дјеца користе вјештачку интелигенцију како би генерисала слике непостојећег бескућника у свом дому, затим их шаљу родитељима и снимају њихове реакције. Све то затим завршава на ТикТоку гдје клипови броје милионе прегледа.
Тренд је познат као "АИ бескућник" ТикТок изазов, и постао је један од најопаснијих примјера злоупотребе вјештачке интелигенције у забавне сврхе. Полиција упозорава да овај изазов није само неукусан, већ може бити и изузетно опасан.
Родитељи, мислећи да је у питању прави човјек који се неовлаштено налази у њиховом дому, у паници позивају полицију. Како су у питању пријаве могућег провале док су дјеца сама код куће, полицијске патроле реагује хитно, што може довести до хаотичних и ризичних ситуација.
Дјеца користе Снепчетове АИ алате како би створила реалистичне слике измишљених особа које изгледају запуштено и уморно, као да су бескућници. Потом родитељима поручују да су их пустили у кућу да се одморе, попију воду или искористе тоалет. Реакције родитеља су бурне, што је циљ цијеле шале.
Многи родитељи повјерују у причу, а док покушавају да истјерају "човјека" из куће, дјеца све снимају и објављују на ТикТоку. Проблем настаје када родитељи позову полицију, јер службе третирају позив као хитан случај. Према полицији у Остину, овакве пријаве могу изазвати и СБАТ интервенцију, што значи да се на терен шаљу специјалне јединице спремне за оружани сукоб.
Полиција упозорава да овакви изазови не само што троше драгоцјене ресурсе, већ дехуманизују бескућнике и шире страх код људи који не схватају да је у питању дигитална обмана. Полицијска управа града Сејлем поручила је да овакви изазови "умањују достојанство људи без дома, изазивају панику код родитеља и стварају непотребне опасне ситуације".
Због све већег броја пријава, полиција широм САД апелује на родитеље да објасне дјеци посљедице овог тренда и да пријаве сваки случај злоупотребе. Истовремено, стручњаци упозоравају да АИ алати постају све доступнији, што значи да ће сличних изазова бити још.
Док су некада ТикТок трендови подразумијевали плесне изазове и тривијалне шале, "АИ бескућник" ТикТок изазов показује колико технологија може да пређе границу када је у погрешним рукама. Полиција поручује да би сљедећи такав "тренд" могао имати и трагичне посљедице ако неко реагује панично.
Овај изазов још једном показује да граница између стварног и виртуелног свијета постаје све тања, а посљедице - све озбиљније.
