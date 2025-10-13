Logo

У ријеци Сави виђен човјек, у току је потрага

13.10.2025

10:32

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У ријеци Сави у загребачком насељу Трње у току је потрага за мушком особом.

Према првим информацијама, човјека у ријеци је видио један пролазник, између Моста слободе и Моста младости, након чега су одмах алармиране хитне службе, пишу хрватски медији.

Ватрогасци чамцима претражују ријеку.

Полиција Србија

Хроника

Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

Тагови:

потрага

Rijeka Sava

