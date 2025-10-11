Logo

Албанац ухапшен у Црној Гори: Заплијењено више од 2,4 килограма марихуане

11.10.2025

12:02

Коментари:

0
Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Црногорска полиција заплијенила је више од 2,4 килограма марихуане у мјесту Загора и ухапсила четрдесетпетогодишњег држављанина Албаније.

Дрогу су одузели припадници Регионалног центра безбједности "Југ", саопштила је Управа полиције Црне Горе.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску

"У мјесту Загора, полицијски службеници извели циљану контролу лица П.С. /45/ из Албаније. У просторијама у којима ово лице борави, у једној кући у изградњи, полиција је накнадно пронашла веће паковање марихуане, укупне масе веће од 2,4 килограма", наведено је у саопштењу.

Дрога, као и пронађена вага за прецизно мјерење, одузети уз пар регистарских ознака.

Милорад Додик-11102025

Република Српска

Додик: Напади на Српску не престају, али имамо прилику да ствари буду другачије

"Са свим је детаљно инормисан виши државни тужилац по чијем је налогу П.С. лишен слободе", додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

марихуана

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

Србија

Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

56 мин

0
Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Хроника

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

58 мин

0
Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

БиХ

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен Хрват који је кријумчарио мигранте

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен Хрват који је кријумчарио мигранте

1 ч

0
Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата

Регион

Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата

1 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Регион

Хрватска од сутра уводи нови систем граничне контроле – очекују веће се гужве

2 ч

1
Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

Регион

Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner