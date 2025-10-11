Албанац ухапшен у Црној Гори: Заплијењено више од 2,4 килограма марихуане

11.10.2025
Црногорска полиција заплијенила је више од 2,4 килограма марихуане у мјесту Загора и ухапсила четрдесетпетогодишњег држављанина Албаније.
Дрогу су одузели припадници Регионалног центра безбједности "Југ", саопштила је Управа полиције Црне Горе.
"У мјесту Загора, полицијски службеници извели циљану контролу лица П.С. /45/ из Албаније. У просторијама у којима ово лице борави, у једној кући у изградњи, полиција је накнадно пронашла веће паковање марихуане, укупне масе веће од 2,4 килограма", наведено је у саопштењу.
Дрога, као и пронађена вага за прецизно мјерење, одузети уз пар регистарских ознака.
"Са свим је детаљно инормисан виши државни тужилац по чијем је налогу П.С. лишен слободе", додаје се у саопштењу.
