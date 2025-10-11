Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

Извор:
СРНА
11.10.2025
11:52
Директор Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Петар Петковић поручио је да извјестилац Европског парламента засамопроглашено Косово Рихо Терас никада није реаговао на терор Аљбина Куртија због чега су Срби на Космету заборавили да Терас уопште и постоји.
- Када су Срби у питању, напада их истим рјечником као и Курти - навео је Петковић поводом изјаве Тераса да се званични Београд "мијеша у изборни процес на Косову".
Петковић је оцијенио да Терас не брине искрено за ситуацију Косову и Метохији.
- Њему смета то што се предсједник Александар Вучић брине о српском народу у јужној покрајини - поручио је Петковић на Инстаграму.
Он је упитао како то да Терасу не смета када Курти покушава да угаси Српску листу, забрани изборни спот и извјештавање српских медија на дан избора, али му смета брига државе за Србе на Космету.
- Гдје си Рихо био кад је Курти затварао српске институције, хапсио Србе, одржавао лажне изборе, забрањивао ћирилицу и динар? Није те нигдје било, јер си лажни изасланик, као што је лажна и твоја брига за све на Косово и Метохију - закључио је Петковић.
У двије одвојене објаве на мрежи Икс Терас је навео да "снажно осуђује мијешање у унутрашње послове Косова и предизборну манипулацију од стране српског предсједника Александра Вучића".
