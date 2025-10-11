Logo

Ухапшен Хрват који је кријумчарио мигранте

СРНА

11.10.2025

11:37

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Припадници граничне полиције Грачац ухапсили су 54-годишњег хрватског држављанина због кријумчарења миграната.

Хрват је стране држављане превозио аутомобилом које је заустављено 7. октобра. У возилу се налазило страних држављанина, за које се основано сумња да су незаконито ушли у Хрватску, преносе хрватски медији.

Возач се терети за кривично дјело Противзаконито улажење, кретање и боравак у Хрватској, другој држави чланици ЕУ или потписници Шенгенског споразума из члана 326 Кривичног закона.

Криминалистичком истрагом утврђена је сумња да је, по претходном договору из користољубља, ухапшени превозио стране држављане. Сумњиче га да је у времену од 22. августа до 7. октобра на ширем подручју Грачаца у три наврата, по претходном договору, превозио стране држављане.

Након спроведеног криминалистичког истраживања, надлежном државном тужилаштву поднесена је кривична пријава против 54-годишњака због сумње да је починио кривично дјело протизаконити улазак, кретање и боравак у Хрватској, другој држави чланици ЕУ или потписници Шенгенског споразума.

Према страним држављанима поступало се у складу са одредбама Закона о странцима.

Тагови:

Хрватска

krijumčarenje

