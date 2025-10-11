Хрватска од сутра уводи нови систем граничне контроле – очекују веће се гужве

Извор:
Танјуг
11.10.2025
10:26
Коментари:1
Хрватска ће од сутра, 12. октобра, увести нови систем контроле на граничним прелазима за држављане земаља изван шенгенског простора, што би могло изазвати гужве на границама са Србијом, Босном и Херцеговином и Црном Гором, преносе данас хрватски медији.
Ријеч је о почетку рада Система уласка и изласка (Entry/Exit System – ЕЕС) Европске уније, који дигитално биљежи податке о уласку и изласку држављана такозваних трећих земаља и замијењује досадашње ручно стављање печата у пасоше, пренијела је агенција Хина.
Систем ЕЕС електронски евидентира вријеме и мјесто уласка и изласка држављана трећих земаља са одобрењем за краткотрајни боравак, израчунава преостало дозвољено вријеме боравка и прикупља биометријске податке као што су фотографија лица и отисци четири прста десне руке.
Дјеца млађа од 12 година изузета су од узимања отисака прстију. Приликом сљедећих долазака идентитет се потврђује упоређивањем постојеће фотографије из система са сликом из путне исправе, чиме се убрзава контрола, истакли су у хрватском Министарству унутрашњих послова.
Систем ће се примјењивати на свим међународним граничним прелазима, укључујући и оне који су привремено одређени за међународни саобраћај према споразуму са БиХ.
У почетку ће регистрација у ЕЕС-у бити доступна најмање четири сата дневно, да би се постепено током шест мјесеци продужавала до 24-часовне примјене.
Путницима из трећих земаља биће намијењене посебне ЕЕС траке, али ће у вријеме већих гужви систем радити на свим тракама.
Уз ЕЕС, Хрватска уводи и Национални програм олакшица (НПО) за путнике из трећих земаља који често прелазе границу, а не представљају безбједносни ризик, наводи агенција.
Учесници у програму НПО моћи ће прелазити границу брже јер се при поновним уласцима неће вршити ново биометријско снимање, пошто ће систем фотографију из путне исправе упоређивати с оном која је већ похрањена у ЕЕС-у.
На аеродромима у Загребу, Сплиту, Дубровнику, Пули, Задру и Ријеци биће доступни и ЕЕС киосци намијењени путницима који први пут улазе у шенгенски простор и још немају креиран ЕЕС досије.
Поступак укључује скенирање путне исправе, узимање биометрије лица и отисака прстију и попуњавање кратког упитника, уз подршку на 15 језика.
Увођење ЕЕС-а ће вјероватно продужити трајање контроле на путним прелазима, посебно за путнике који први пут улазе у систем и морају изаћи из возила ради прављења ЕЕС досијеа и провјере идентитета, наводи хрватска агенција.
Из МУП-а Хрватске поручили су да очекују како ће се чекања смањити након што систем постане рутина и већи број путника добије личне ЕЕС досијее.
