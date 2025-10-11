Ухапшени осумњичени за покушај отмице дјевојчице у Сјеверној Митровици

11.10.2025
09:46
Коментари:0
Тзв. косовска полиција је саопштила да су два мушкарца ухапшена због сумње да су покушали да отму малољетну дјевојчицу у Сјеверној Митровици.
Инцидент се догодио у петак око 18.15 у Звечанској улици у Сјеверној Митровици, док се малољетна Ј.С. шетала са мајком.
Бања Лука
У Бањалуци сутра почињу "Дани Србије у Републици Српској"
Према наводима из полицијског извјештаја, поред њих се зауставило возило са двије непознате особе које су покушале да убиједе девојчицу да уђе у аутомобил.
- Подносилац жалбе је успјела да сними осумњичене телефоном, а затим је позвала полицију, која је одмах реаговала на случај. Осумњичени су се у међувремену удаљили у непознатом правцу - наводи се у саопштењу.
Брзом реакцијом полицијских јединица спроведене су оперативне и истражне радње које су довеле до хапшења осумњичених у Јужној Митровици - А.П. (41) ухапшен је око 19.55 и он је након алкотеста, имао 1,04 промила алкохола у крви, док је Г.М. (36) ухапшен је око 20.55 и утврђено му је присуство 0,66 промила алкохола.
Србија
Ђедовић Хадановић: Очекујемо план Руса за НИС
- Хапшење осумњичених је извршено на основу разумне сумње и достављених доказа да су исти умијешани у пријављени случај - наводи полиција.
Случај је прослијеђен надлежном тужиоцу који је наложио покретање поступка за кривично дјело покушај отмице у саизвршилаштву, као и задржавање осумњичених у трајању од 48 сати.
Друштво
Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима
- Због чињенице да су осумњичени били под дејством алкохола, њихово испитивање ће бити настављено - навела је тзв. косовска полиција, преноси Косово онлајн.
Хроника
3 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
48
12
45
12
39
12
36
12
30
Тренутно на програму