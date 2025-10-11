Избио пожар у кући, троје дјеце хитно превезено у болницу

Извор:
Телеграф
11.10.2025
08:18

У улици Пољопривредно добро 13. мај у Земуну синоћ је дошло до пожара у кући, сазнаје Телеграф.
Троје дјеце превезено је у Тиршову болницу, а у каквом су стању за сада није познато.
За сада није познато како је дошло до пожара.
На лицу мјеста биле су ватрогасне екипе које су се бориле са ватром.
