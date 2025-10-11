Logo

Избио пожар у кући, троје дјеце хитно превезено у болницу

11.10.2025

08:18

Избио пожар у кући, троје дјеце хитно превезено у болницу
Фото: Pixabay

У улици Пољопривредно добро 13. мај у Земуну синоћ је дошло до пожара у кући, сазнаје Телеграф.

Троје дјеце превезено је у Тиршову болницу, а у каквом су стању за сада није познато.

Hitna pomoć

Регион

Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата

За сада није познато како је дошло до пожара.

На лицу мјеста биле су ватрогасне екипе које су се бориле са ватром.

(Телеграф.рс)

