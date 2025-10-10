Вучић позвао Србе да у недјељу гласају за Српску листу

10.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић позвао је све Србе да на локалним изборима у недјељу, 12. октобра, на Косову и Метохији изађу и гласају за Српску листу која заступа интересе српског народа, и којој не наређује ни премијер самопроглашеног Косова Аљбин Курти, нити примају налоге страних амбасада.
Вучић је истакао да је Српска листа издржала најстрашнији терор, какав ниједна политичка партија није у савременој историји на европском континенту.
Он је навео да су Срби на Косову и Метохији били угрожени и прије 2008. године, када је једнострано проглашена косовска независност.
- Угрожени су још од 2000. године, али су то јунаци који су увек чували, наша огњишта и чували и српску државност и српску тробојку и српско име и презиме и своје домове - истакао је Вучић објави на Инстаграму.
