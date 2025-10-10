Logo

Вучић позвао Србе да у недјељу гласају за Српску листу

10.10.2025

20:29

Коментари:

0
Александар Вучић
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић позвао је све Србе да на локалним изборима у недјељу, 12. октобра, на Косову и Метохији изађу и гласају за Српску листу која заступа интересе српског народа, и којој не наређује ни премијер самопроглашеног Косова Аљбин Курти, нити примају налоге страних амбасада.

Вучић је истакао да је Српска листа издржала најстрашнији терор, какав ниједна политичка партија није у савременој историји на европском континенту.

млијеко

Савјети

Ево зашто млијеко никада не бисте требали пролијевати у судопер

Он је навео да су Срби на Косову и Метохији били угрожени и прије 2008. године, када је једнострано проглашена косовска независност.

- Угрожени су још од 2000. године, али су то јунаци који су увек чували, наша огњишта и чували и српску државност и српску тробојку и српско име и презиме и своје домове - истакао је Вучић објави на Инстаграму.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС: Ванредни састанак о актуелној ситуацији

4 ч

0
Курти крши и своје законе: Албанци изабрали Ненада Рашића за потпредсједника скупштине

Србија

Курти крши и своје законе: Албанци изабрали Ненада Рашића за потпредсједника скупштине

8 ч

0
Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова

Србија

Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова

9 ч

0
Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Србија

Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Ево како да знате да ли сте спремни за брак

21

18

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

21

17

Виц дана: Неспособна породица

21

13

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

21

08

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner