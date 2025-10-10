Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова

Извор:
Агенције
10.10.2025
12:24
Коментари:0
Бивши амбасадор Сједињених Америчких Држава Вилијам Монтгомери изјавио је данас да је највиши циљ премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија етничко чишћење Срба са Косова и Метохије.
Он је за К1 телевизију рекао и да Курти врши разне провокације и да сматра да му је циљ да разбјесни Београд у довољној мјери да предузме војне кораке против Приштине.
Према његовим ријечима, Курти се надао да ће га подржати Сједињене Америчке Државе.
- Једна од ствари због којих сам незадовољан је што нисмо успјели да обезбиједимо заштиту косовских Срба и што смо дозволили Куртију да игнорише обећања дата у Бриселу, да ће успоставити ЗСО што је био важан корак. То је требало српским општинама да обезбиједи ближе везе са Београдом. Куртијева власт је пристала на то и није то спровела - рекао је Монтгомери који у Београду борави како би промовисао књигу "Недипломатски живот", коју је написао са супругом Лин.
Према његовим ријечима САД би могле да уведу оштрије мјере против Куртија због понашања, не само санкције, већ и да укину програме помоћи.
- Подржавали смо чланство у УН. Могли би то да одузмемо. Надам се да ће САД то урадити - рекао је он.
Додао је и да зна да је постојао план за рјешавање ситуације док је лидер био Хашим Тачи и док је размишљао о подјели КиМ за Србе и Албанце, али да је Запад, конкретно, рекао је, бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел то блокирала.
- Ја бих да кренемо од чињенице да стање на КиМ није добро као и у БиХ. Тридесет година ми се жалимо али не радимо ништа да то измијенимо. Морамо да потражимо алтернативе које би довеле до дугороичног напретка. Већи акценат мора да се стави на етницитет јер етнички елемент све покреће у региону - рекао је Монтгомери.
Бивши дипломата оцјењује и да су Дејтонски и Кумановски споразуми у старту мањкави документи и узроци за данашње проблеме.
- Умјесто да их мијењамо придржавали смо их се као светог писма. Ако погледате резолицијом 1244 СБ УН се признаје суверенитет Југославије и гарантује да ће у будућности безбједносне снаге Србије моћи да штите вјерске споменике на КиМ, а то се није десило. Ови споразуми нису функционални и треба да се мијењају, да нису успјешни и да је потребно боље рјешење - рекао је он.
Појашњава и да је велика грешка што резолуција 1244 није спроведена.
- Ми на западу, у оквиру НАТО смо одлучили да бомбардујемо Србију, нисмо имали подршку УН а покушавали смо да покажемо да нас УН подржавају. Искрено нисмо испоштовали кључну одредбу о суверенитету Југославије. Велики број дипломата је мислио да су косовски Албанци страшно пропатили, да су заслужили да имају неку домовину па смо одлучили да пристанемо да се формира земља за косовске Албанце- рекао је Монтгомери.
На питање да ли би амерички предсједник Доналд Трамп могао да ријеши кризу, он истиче да са Трамповом администрацијом постоји прилика да се направе позитивне промјене у региону, јер је Трамп показао да се не либи да одступи од клишеа и каже да неће да ради на стари начин.
- Уз прави приступ он може да игра велику улогу у региону. Трамп има још 3,5 године на власти и још је рано. Надам се да ће обратити пажњу на регион - рекао је он.
Каже и да је ситуација са санкцијама катастрофална јер је Србија колатерална штета.
- То је сукоб између САД и Русије. Санкције су уведене компанији у руском власништву, жао ми је због тога. Борио сам се против санкција увијек јер лако их је увести, али тешко укинути. То није добро рјешење. Волио бих да руски предсједник Владимир Путин схвати у каквој је незгодној ситуацији ваша влада и прода Србији НИС по некој цијени. То би ријешило проблем. Највећи проблем је већинско власништво и ако би постао мањински пакет то би промијенило ситуацију. Путин би могао то да ријеши да хоће, а чини се да он не жели о томе да разматра - рекао је Монтгомери.
Упитан да прокоментарише повлачење номинације Марка Брновића за мјесто амбасадора САД у Србији, саговорник К1 каже да у 60 земаља није ни номинован амбасадор и да значај имања амбасадора није довољно наглашен у актуелној америчкој администрацији.
- Сматрам да је он (Марк Брновић) прошао кроз уобичајене прегледе али да је нешто искрсло. Неуобичајено је да се тако номинација повуче. Мислим да је искрсло нешто из његове биографије и каријере. Трамп неће да слуша дубоку државу, то је донесено од стране Трампове администрације, сигуран сам да ће пронаћи неког ко ће жељети добро Србији - рекао је Монтгомери.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
29
14
25
14
23
14
22
14
20
Тренутно на програму