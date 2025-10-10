Тражио тартуфе, па затекао тијело Златка Ђокића

Извор:
Тијело Златка Ђокића (65), који је био у бјекству након што је 4. октобра брутално усмртио своју супругу Светлану (60), јуче око 11 часова у шуми у Бољевцима пронашао је мјештанин.
Према информацијама до којих је Telegraf.rs дошао, комшија је са својим псом кренуо у потрагу за тартуфима када је затекао стравичан призор. У шуми, недалеко од насеља, несрећни човјек угледао је Златка како виси објешен о дрво и одмах алармирао полицију.
На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције и надлежни тужилац, а тијело је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду пренијето на Институт за судску медицину. Обдукција би требало да утврди тачан тренутак када је осумњичени за убиство себи одузео живот.
Крај потраге
Златко Ђокић био је у бјекству од 4. октобра, када је у породичној кући у Бољевцима ножем усмртио своју супругу Светлану, наневши јој вишеструке убодне ране по тијелу. Њено тијело у локви крви пронашао је њихов син, који је одмах позвао полицију.
Telegraf.rs отишао је јуче на мјесто на ком је пронађено тијело и затекли смо само раднике који постављају цијеви. Тијело је пронађено на пустом подручју које је погодно за оно што је Златко Ђокић наумио - да се скрива и да изврши самоубиство.
Напосљетку је, након извршења злочина, завршио исто као његов син, који се такође објесио прије 10 година.
Од тренутка убиства па све до јучерашњег дана, Златку се губио сваки траг. Полиција је интензивно трагала за њим, а комшије су данима живеле у страху, уверене да се осумњичени неће предати, већ да ће себи пресудити. Њихова предвиђања показала су се тачним.
- Сигурно се неће предати, тако причају сви. Бојимо се да је у стању да направи још неко зло - испричали су тада уплашени мештани.
Пре десетак година ову породицу задесила је језива трагедија, када им се млађи син, из непознатих разлога, обесио. Комшије су испричале за Telegraf.rs да су све то веома тешко поднели и Светлана и Златко. Он се, како су испричале комшије, тада много променио, а како сазнајемо, Светлана је раније пријављивала супруга за насиље у породици.
- Био је пријеке нарави. Сад тек не бих ништа причала јер је још увијек на слободи. Чула сам да се крио у Јакову, а онда му се изгубио сваки траг. Плашимо се, тај човјек је ипак убио жену с којом је био деценијама у браку - испричала је једна од комшиница за Telegraf.rs док се још трагало за Ђокићем.
Многи су додали да је Златко Ђокић раније пио испред локалне продавнице и да је тада умио да буде веома проблематичан, али да су до сада углавном успијевали да избјегну сукобе. Један од комшија несрећне жене и осумњиченог изјавио је да му Златко никада ни "добар дан" није рекао, као и да није умио да се јави када пролази на улици.
