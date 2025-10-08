Logo

Прва пресуда у БиХ за убиство у којем није пронађено тијело жртве

Аваз

08.10.2025

09:00

Врховни суд ФБиХ потврдио је првостепену пресуду Кантоналног суда Тузла, донесену по оптужници Кантоналног тужилаштва Тузланског, за Самела Ћатића (40) из Лукавца, који је крајем јула 2023. године у мјесту Тумаре на подручју Лукавца починио убиство деведесетогодишње Ј. Ђ. Ћатићу је правоснажном пресудом изречена максимална казна затвора у трајању од 20 година за кривично д‌јело убиство из члана 166. став 1 КЗ ФБиХ.

Иако тијело жртве никада није пронађено, тим тужилаца и истражитеља, под руководством тужитељке Данице Араповић Ковачевић, је показао изузетну професионалност и преданост у истрази и при подизању оптужнице. Пред судом је представљен чврст и међусобно повезан ланац доказа – од материјалних и форензичких налаза до свједочења и других материјалних доказа – који је недвосмислено потврдио да је убиство почињено и да је за њега одговоран оптужени. Ова пресуда представља и важан правни преседан, јер потврђује да осуђујућа одлука може бити донесена и без проналаска тијела жртве, уколико докази отклањају сваку разумну сумњу.

Данка Илић

Србија

Стигао извјештај судских вјештака: Потврђене сумње о нестанку Данке Илић

Подсјећамо, оптужницом се Ћатићу на терет стављало да је током ноћи 30. до јутра 31. јула 2023. године дошао до куће ове старице, која се налази на осамљеном мјесту у Тумарама, ушао у кућу и жени задао више удараца, што је довело до крварења и њене смрти, а како би прикрио трагове, њено тијело је замотао у прекривач и душек и сакрио на непознату локацију, а тијело жртве до данас није пронађено.

Данка Илић

Хроника

Нови корак у истрази против осумњичених за убиство Данке Илић

Тужилаштво је истрагу у овом предмету обавило у сарадњи са Сектором криминалистичке полиције МУП-а ТК, а у истрази су учествовали и истражиоци Центра за форензичка испитивања, вјештачења и истраживања Федералне управе полиције, те је у одређена вјештачења укључена и Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Министарства сигурности БиХ, наведено је у саопштењу Кантоналног тужилаштва ТК.

