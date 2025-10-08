Тежак судар три аута код Бањалуке

Незгода се десила синоћ око поноћи на путу према Лакташима преко пута хотела "Паша".

Очевици су истакли да је судар био стравичан.

- Чини ми се да су се сударила три или четири аута. Био је то прави карамбол. Видио сам хитну, али не знам је ли било повријеђених - рекао je један очевидац за Глас Српске.

Из полиције се још нису огласили о овој незгоди, а више детаља биће познато касније.