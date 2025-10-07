Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зајечару, у сарадњи са Безбједносно-информативном агенцијом (БИА), Службом за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику, као и у координацији са Посебним одјељењем за борбу против високотехнолошког криминала, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, идентификовали су и ухапсили малољетног мушкарца старости 15 година из Зајечара, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање панике и нереда.
Он се сумњичи да је 3, 6. и 7. октобра путем електронске поште упућивао поруке на адресе више средњих школа у Зајечару, у којима је лажно навео да су у објектима постављене експлозивне направе, чиме је изазвао узнемиреност и панику међу грађанима и ученицима.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зајечару.
Министарство унутрашњих послова подсјећа да је упућивање лажних дојава о постављеним експлозивним направама кривично дјело које се озбиљно санкционише и апелује на грађане, посебно младе, да се уздрже од оваквих радњи које могу имати тешке посљедице.
