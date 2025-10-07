Logo

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

АТВ

07.10.2025

19:56

Кошаркашки клуб Студент
Фото: АТВ

Пред кошаркашима Студента је веома изазовна сезона. Тим Бориса Јокановића очекују наступи у Првенству БиХ и АБА 2 лиги, а током љета у клубу су додатно оснажили ростер.

Пристигао је и Ђорђе Тополовић. Некадашњи играч Борца са доста оптимизма гледа ка првој утакмици у новој сезони коју ће његова екипа у недјељу одиграти против Леотара на отварању бх. шампионата.

Пред сам почетак сезоне стигао је и Ноа Фаракан. 24-годишњи бек каријеру је градио на америчким универзитетима Мемфис, Мичиген и Хемптон. Спреман је, каже, да помогне у остваривању што бољих резултата.

"Добио сам прилику да дођем овдје и радим оно што најбоље знам. За сада све иде како треба. Упознајем се са момцима, градимо хемију. Веома сам узбуђен због прве утакмице, желимо да видимо у каквој смо форми. Спремни смо за напорну сезону, идемо од утакмице до утакмице и желимо да изградимо наш идентитет. Мислим да ћемо се представити у лијепом свјетлу", каже он.

Тренер Борис Јокановић задовољан је радом у припремном периоду. Студент нема притисак резултата, а циљ је да млада екипа што више напредује.

Студент гостује Леотару у недјељу од 19 часова. Екипа потом иде у Бар гдје ће наредне сриједе одмјерити снаге са Морнаром у првом колу АБА 2 лиге.

student

ABA 2

Коментари (0)
