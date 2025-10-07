Logo

Бањалучани се смрзавају, гријања још нема

Извор:

Инес Ђанковић

07.10.2025

19:38

Коментари:

0
Бањалучани се смрзавају, гријања још нема
Фото: АТВ

Хладно - а радијатори још хладнији. У појединим насељима у Бањалуци сезона гријања још није почела, иако је температура већ неколико дана и ноћи испод 10 степени.

На друштвеним мрежама и порталима, грађани - огорчени.

"У новој вароши нема гријања, ја станујем у равногорској улици и смрзли смо се. Топлана је тотално неодговорна",

"Ни у Борику нема гријања, а још се и похвалили како су пустили гријање прије почетка званичне сезоне гријања, лакше је било ваљда измислити тако нешто, него се припремити на вријеме",

"Да ли ће неко од одборника поставити питање на некој од сједница?",

"Хоће ли неко коначно почети али и завршити било какав пројекат у овом граду и хоће ли ишта почети да функционише за наше паре",

"Јок, под Старчевицом ни вода у систем није пуштена још",

"Ни на Кочићевом вијенцу ништа", говоре огорчени грађани.

Из Еко топлане поручују да су започели испоруку топлотне енергије у четвртак 2. октобра, међутим због ванредних радова без гријања су и даље насеља Обилићево, Кочићев вијенац, Старчевица, насеље под Старчевицом и Филиповића поље.

Док гријања једног дана не буде, грађани се сналазе на разне начине - електричне гријалице, клима уређаји. У неким домаћинствима већ сада се плаћа и дупло већа потрошња струје. Из Републичког хидрометеоролошког завода кажу да је хладнији талас ове године дошао раније него претходне. Средња температура, на основу које се пале погони топлане била је нижа од 12 степени целзијуса више од три дана.

"Ево већ неких 7 дана је доста хладно, не само код нас већ и у цијелом региону, то се одразило на доста ниске температуре. Имали смо и снијег углавном на планинама, а у нижим предјелима је такође доста хладно, па чак смо у суботу ујутру понегдје у нижим предјелима имали мраз, то није уобичајена појава за ово доба године", каже Милица Ђорђевић, метеоролог Републичко хидрометеоролошког завода.

"Ово су ипак температуре које су примјереније за почетак новембра, а не октобра мјесеца", додаје она.

Још једном су Бањалучани дочекали ниске температуре и хладне радијаторе. А рачуни из топлане редовно стижу и морају да се плате.

"Наравно да највећа одговорност лежи на Еко топлани и градској управи", каже Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука и додаје:

"Сматрам да су требали да се припреме на вријеме и да спремно дочекају сезону гријања".

Одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Јово Савановић каже да од скупштинске већине нису добили зелено свјетло за комплетну реализацију пројекта топлификације града.

"То су све проблеми који су везани за скупштинску већину која нама не омогућава, неће да сазива скупштину, неће да ставља на дневни ред и воду и гријање", каже Савановић.

Колико још хладних дана треба да прође да би радијатори у Бањалуци постали топли. Одговор, као и сваке године, остаје у рукама градских отаца . дотад, као и увијек, грађани испаштају.

Подијели:

Тагови:

grijanje

Бањалука

hladnoća

Eko toplane

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

Друштво

Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

44 мин

0
Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

Савјети

Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

52 мин

0
Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

Друштво

Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

59 мин

0
Palata Predsjednika RS, Republika Srpska, Banjaluka, Milorad Dodik, zgrada

БиХ

Јединство је одговор на агресију протектората

1 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

Бања Лука

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

3 ч

2
Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

Бања Лука

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

3 ч

0
Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

Бања Лука

Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

5 ч

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

20

06

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

19

59

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

19

56

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

19

51

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner