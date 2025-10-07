Јединство је одговор на агресију протектората

Извор:
Бранка Дакић
07.10.2025
19:13
Правно насиље, наметнуте одлуке и закони високих представника, а све то врло често уз помоћ западних сила урушили су Дејтонски мировни споразум и довели Републику Српску у најгору позицију од 1995. године.
Врхунац је насилна смјена предсједника Српске и наметање избора. Најбољи одговор је јединство политичких партија, али је оно, нажалост изостало, један је од закључака учесника трибине.
"Одговор томе био би у јединству и саборности српских политичких партија. Нажалост, то се није десило, тако да сада одлука власти да изађе на изборе јесте покушај да сачува Републику Српску и да спријечи да нам протектори наметну свог предсједника“, рекао Млађен Цицовић, шеф Представништва Републике Српске у Србији.
"Са јединственим ставом свих политичких чинилаца до којег је требало да дође могли су да се бојкотују избори. Овако је изабран други пут, а то је пут да се спречи покушај инсталирања неког српског Гваида“, каже Александар Павић, политички аналитичар.
"Додик је и даље предсједник", тема је којом се бавио Ненад Кецмановић.
Како каже, оно што се дешава у посљедње вријеме није притисак, већ удар на Српску и Милорада Додика.
"Да ли ће Шмит и компанија ићи до тога да Додику забране да буде и предсједник кућног савјета или ће се зауставити на неуставним и незаконитим радњама које су већ на снази. Док су му Шмит и Марфи притезали свилен гајтан, Додик је интернационализовао проблем. Цвијановића се одазвала позиву у Вашингтону, а он већ ко зна који пут отишао у Москву", поручује Кецмановић.
Будући предсједник Републике Српске биће под великим притиском. политички прогон Српске и њених институција неће стати и ко год покуша да се супротстави ОХР и Међународној заједници биће прогнан, став је Предрага Ћеранића.
"Предсједнички избори су веома важни. Можда и важнији него што то нама изгледа, јер видим да је она страна која оспорава кандидата СНСД-а већ кренула у жестоку кампању, да се копа по биографији Карана, па му се спочитава оно на шта он није могао да утиче, на рад СИПЕ, на хапшење Шаровића", рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука у Бањалуци.
Јачање културних, духовних и свих других веза са Москвом, али и свим другим земљама које су пријатељи Српске, такође је један од одговора на Српске на агресију протектората, чуло се на трибини. Поручено је и да политичко Сарајево уз помоћ нелегитимног Кристијана Шмита ради све у циљу дестабилизације Српске, те да се томе мора стати у крај.
