Сњежна мећава на Влашићу: Новинаре и ТВ екипу завејао снијег

Извор:
Кликс
07.10.2025
13:00
Коментари:0
На највишим врховима планине Влашић јутрос је забиљежена велика сњежна мећава, а падавине су достигле и до 30 центиметара снијега због чега су екипе које су кренуле у званично пуштање дигиталног сигнала с Паљеника запеле на пола пута.
Данас је требало бити озваничено пуштање у рад дигиталног сигнала с релеја на Паљенику. Бројне новинарске и телевизијске екипе кренуле су према локацији како би испратиле овај догађај, али су на пола пута остале заробљене у сњежним наносима, пише Кликс.
Друштво
Снијег освануо на још једној планини у БиХ
Данашњем догађају требао је присуствовати и министар саобраћаја и телекомуникација БиХ Един Форто, али због временских прилика изгледно је да неће бити никакве планиране свечаности.
"Снијег и јаки удари вјетра спријечили су их у даљем путу, а сви који данас буду планирали долазак на релеј биће враћени због екстремних временских услова", потврђено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона уз напомену да се тренутно ради на осигурању повратка екипа с Девечана.
Иначе, овај овај пројекат омогућиће јавним сервисима да све грађане у БиХ снабдије програмима у ХД резолуцији.
