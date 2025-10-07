Logo

Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан

Извор:

Курир

07.10.2025

12:47

Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан
Фото: Pexel/M Tetri, Facebook

Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то мушкарац: Сачма погодила Срђана и усмртила га

Полиција у Пријепољу потврдила је да је ухапсила особу иницијала А.А. (42) под сумњом да је починио кривично д‌јело лишавања живота из нехата.

Мушкарац је осумњичен да је јуче пуцао у Срђана П. са ловачком пушком, који је преминуо од повреда. Трагедија се догодила у нед‌јељу код засеока Кашице у Каменој Гори код Пријепоља. Незванично, се сазнаје да је група ловаца била у лову на дивље свиње.

У једном потоку, гд‌је је терен јако неприступачан и шумовит чуо се лавеж паса. Ловци су помислили да је ријеч о дивљој свињи и испалили хитац. Међутим, на том мјесту се налазио Срђан П., кога је сачма погодила и усмртила на лицу мјеста, преносе медији.

Саговорник наводи да је то одмах пријављено полицији и хитној помоћи. Због неприступачног терена, ватрогасци су морали да интервенишу. Нажалост, љекар хитне помоћи је само могао да потврди да је ловац умро.

Пријатељи и Срђана П. и А. А. кажу да су њих двоје били веома добри пријатељи, преноси Курир.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити изведен надлежном тужиоцу са кривичном пријавом.

