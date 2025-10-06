У Приштини настављено суђење Костићу и Миловићу због наводног ратног злочина

Извор:
У основном суду привремених институција у Приштини данас је, поновним испитивањем двојице свједока тужилаштва, настављено суђење Зорану Костићу из Прилужја и Драгану Миловићу из Звечана, који се терете за наводни ратни злочин против цивилног становништва у Вучитрну током сукоба у АП Косово и Метохија 1999. године.
Адвокат Зорана Костића, Предраг Миљковић изјавио је након рочишта да су свједоци током испитивања још једном поновили да његов брањеник није полицајац Костић који је њима нанио зло током сукоба на КиМ.
- Веома су јасно поновили да тај човјек нема везе са оптуженим Зораном Костићем, да је било сасвим друго лице, које је било 20 година млађе и изгледало сасвим другачије - рекао је Миљковић.
Наредни претрес заказан је за сутра, а како наводи Миљковић, од тужилаштва су добили приједлог за саслушање два свједока који су већ саслушани у полицији.
- Ми за њих сада по први пут чујемо и сутра ћемо их саслушати. Њихове изјаве добили смо само на албанском језику. Не знам зашто је и како је судско вјеће усвојило захтјев тужиоца да се они поново саслушају, то је супротно свим процесним одредбама - истакао је Миљковић.
Нагласио је да овакав начин дјеловања свакако није у интересу правде.
- Ако закон каже да се нови свкедоци могу предложити само ако за њих нисмо знали или нисмо могли да их обезбједимо до потврђивања оптужнице, онда су правила веома јасна - нагласио је Миљковић.
Зоран Костић и Драган Миловић ухапшени су у септембру 2023. године и од тада се налазе у притвору.
Тада је заједно са њима ухапшен и Илија Елезовић, који је у међувремену преминуо.
