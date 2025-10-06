Logo

Аеродром у литванској престоници затворен због балона

06.10.2025

17:41

Аеродром у литванској престоници затворен због балона
Фото: Pixabay

Десетине балона, који су преносили хиљаде паклица цигарета и ушли у ваздушни простор Литваније, приморале су власти да у недјељу затворе аеродром у престоници Виљнусу на више сати.

Национални центар за управљање ванредним ситуацијама (НЦМЦ) саопштио је да је 25 метеоролошких балона детектовано како улазе у Литванију из сусједне Белорусије, од којих су се два нашла директно изнад аеродрома, наводи ББЦ.

Откривено је да је од тог броја најмање 11 балона преносило 18.000 паклица цигарета намијењених црном тржишту, саопштила је царинска погранична служба Литваније.

Портпарол центра НЦМЦ казао је да балони са шверцованом робом, цигаретама из Бјелорусије, нису ништа ново у Литванији, Летонији и Пољској.

Он је додао да је до сада од почетка ове године регистровано 544 балона који су из Бјелорусије ушли у Литванију, а у прошлој години чак 966.

Како је саопштила управа аеродрома, због појаве балона јуче је отказано 30 летова који су требали да превезу 6.000 путника.

Аеродромске власти упозориле су да би и данас могло да буде одлагања летова.

