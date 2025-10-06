Logo

Дјечак (14) упуцао шест пролазника: Један од повријеђених такође малољетник

06.10.2025

17:14

Дјечак (14) упуцао шест пролазника: Један од повријеђених такође малољетник
Фото: pexels

Дјечак (14) је упуцао шест пролазника у централној Шведској, укључујући малољетника, у ономе што тужиоци називају "сумњивим сукобом банди".

"Сумњамо да се ради о сукобу банди, али вјероватно о пуцњави узрокованој грешком", рекао је тужилац Фредрик Инглунд.

Додао је да је прерано за даља нагађања.

"Не желим ништа рећи о мотиву, али имамо релативно добру слику о томе шта се догодило", рекла је Карин Весен, водитељка одјела криминалистичке полиције.

У пуцњави је повријеђено шест младића, углавном у 20-има и тридесетима, с најмање једним малољетником млађим од 18 година. Неколико жртава је захтијевало хоспитализацију, рекла је полиција.

Дана 4. октобра око 02.00 сата ујутро, младић је отворио ватру на саобраћајној улици у шведском граду Гавлеу, испуњеној баровима, ресторанима и продавницама од којих су се многе ближиле затварању.

Локална полиција ухапсила је младог осумњиченика у близини мјеста догађаја и пронашла ватрено оружје.

Четрнаестогодишњак се сада суочава са шест тачака оптужнице за покушај убиства, као и за тешко казнено дјело везано уз оружје. Пријавио је везе с криминалним бандама, које су познате по регрутовању младих за насилне злочине.

Банде стога желе искористити старосну границу казнене одговорности у Шведској, која је према закону 15 година.

Шведска је свједочила порасту насилног криминала од стране банди за кријумчарење дроге, у којима углавном доминирају мигранти.

Шведски званичници осудили су "екстремну непромишљеност" овог чина.

"То је безобзирност која надилази оно на шта смо навикли у Шведској", рекао је медијима премијер Улф Кристерсон.

Министар правосуђа Гунар Стромер изразио је да саосјећа са жртвама и мјештанима који се осјећају несигурно након таквог "мрачног и немилосрдног насиља".

Кристерсон је злочин назвао "гњусним" и посјетио мјесто догађаја 6. октобра са Стромером како би с полицијом и челницима заједнице разговарао о томе како би могли спријечити такве нападе у будућности.

Шведска старосна граница казнене одговорности одраслих могла би се снизити, рекли су политичари.

"Биће потребно много мјера како бисмо имали потребан сет алата", рекао је Стромер.

Овај инцидент само је један од све већег броја насилних оружаних злочина у Шведској, гдје је оружано насиље нагло порасло.

Смртоносне пуцњаве удвостручиле су се од 2013. Шведска влада десног центра већ је предложила давање полицијских овласти за прислушкивање и праћење дјеце млађе од 15 година, како би се борила против насиља банди у подручју гдје многи тврде да је држава изгубила контролу, преноси "БрусселсСигнал".

Тагови:

Шведска

Пуцњава

