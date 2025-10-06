Logo

Сточари коначно могу да одахну: Нема нових случајева афричке свињске куге

Извор:

СРНА

06.10.2025

17:11

Коментари:

0
Сточари коначно могу да одахну: Нема нових случајева афричке свињске куге
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске Давид Влајчић изјавио је данас да нема нових случајева афричке свињске куге на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сријемске жупаније и да је тренд у опадању.

Влајичић је навео да је укупно потврђено 46 случајева афричке свињске куге у објектима у којима се држе свиње, преносе хрватски медији.

Petar Petković

Србија

Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

"Укупно је 88 позитивних дивљих свиња са потврђеном афричком кугом свиња", изјавио је Влајчић.

Подијели:

Таг:

Афричка куга свиња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

Србија

Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

1 ч

0
Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

Љубав и секс

Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

1 ч

0
Додик са Калабуховом: Висок ниво сарадње и разумијевања

Република Српска

Додик са Калабуховом: Висок ниво сарадње и разумијевања

1 ч

0
Умро Џон Вудвајн

Сцена

Умро Џон Вудвајн

1 ч

0

Више из рубрике

Судија убијен у судници током рочишта: Осумњичени одмах ухапшен

Регион

Судија убијен у судници током рочишта: Осумњичени одмах ухапшен

2 ч

0
Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

Регион

Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

2 ч

0
Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

Регион

Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

4 ч

0
Пронађена тијела хрватских планинара

Регион

Пронађена тијела хрватских планинара

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner