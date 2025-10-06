Сточари коначно могу да одахну: Нема нових случајева афричке свињске куге

Извор:
СРНА
06.10.2025
17:11
Коментари:0
Министар пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске Давид Влајчић изјавио је данас да нема нових случајева афричке свињске куге на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сријемске жупаније и да је тренд у опадању.
Влајичић је навео да је укупно потврђено 46 случајева афричке свињске куге у објектима у којима се држе свиње, преносе хрватски медији.
Србија
Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском
"Укупно је 88 позитивних дивљих свиња са потврђеном афричком кугом свиња", изјавио је Влајчић.
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму