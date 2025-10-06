Logo

Умро Џон Вудвајн

Извор:

Курир

06.10.2025

16:56

Коментари:

0
Умро Џон Вудвајн
Фото: Pixabay

Џон Вудвајн, познат по улогама у филмовима "An American Werewolf In London" и "The Crown and Z Cars", преминуо је у 96. години, саопштио је његов агент.

У саопштењу његовог агента Фила Белфилда наводи се да је Вудвајн преминуо „мирно“ у свом дому у понедјељак ујутру.

У саопштењу се даље каже:

„Џон је био изузетан глумац и имао је сјајну и разноврсну каријеру у свим областима индустрије, укључујући рад на сцени у више од 70 продукција – међу којима су Олд Вик, Национални театар и Краљевска шекспировска трупа – као и на екрану у бројним улогама, укључујући филмове "Young Winston", "An American Werewolf In London", "Dragonworld", "Persuasion", "The Crown" и најскорије у "Enys Men“.

илу-мода-24092025

Стил

Одјећа у овим бојама чини да изгледамо виткије

"Џон је био омиљен и поштован - остаће у топлом сjећању свих који су га познавали и сарађивали с њим."

Рођен 21. јула 1929. године, Вудвајн је имао дугу каријеру са Краљевском шекспировском трупом, гдjе је тумачио лик Банка у Макбету, уз Сира Ијана Мекелена и Џуди Денч.

Добио је "Оливије награду" за комичну изведбу године 1987. за улогу у представи Хенрији у Олд Вику.

Вудвајн се појавио и у серијама Оливрове пустоловине, Доктор Ху (као маршал Атријоса), као и у мистерији Ивица таме, заједно са Џум Доном Бејкером и Бобом Пеком.

Године 2006. имао је споредну улогу у филму Госпођица Потер, уз Рене Зелвегер и Ивана Мекгрегора, као и улогу Невила, оца Френка Галагера, у хумористично-драмској серији Бесрамници (Шамелес) на каналу Чаннел 4.

Такође се појавио у епизоди Доктора Хуа из 1979. године, под називом Фактор армагедона, гдје је играо маршала Атријоса.

Након што је 1965. играо возача камиона у серији Улица Коронације, Вудвајн се вратио у серију 2010. године да накратко тумачи лик Алана, оца Шарлот Хојл, прије него што је улогу преузео Мајкл Мекстеј.

(Курир.рс)

Подијели:

Таг:

preminuo glumac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одјећа у овим бојама чини да изгледамо виткије

Стил

Одјећа у овим бојама чини да изгледамо виткије

1 ч

0
Пожар у Дервишима, захваћено поткровље куће

Хроника

Пожар у Дервишима, захваћено поткровље куће

2 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Рођени у овим знаковима Зодијака највише пазе на свој изглед

2 ч

0
Судија убијен у судници током рочишта: Осумњичени одмах ухапшен

Регион

Судија убијен у судници током рочишта: Осумњичени одмах ухапшен

2 ч

0

Више из рубрике

Ненаду Окановићу се због болести промијенио глас, морао на операцију

Сцена

Ненаду Окановићу се због болести промијенио глас, морао на операцију

2 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Убијена позната инфлуенсерка: Фан је задавио, па њено тијело оставио у коферу?

3 ч

0
Ово је најслушанија пјесма на Гранду: Пјевач већ десет година има хит који је оборио све рекорде

Сцена

Ово је најслушанија пјесма на Гранду: Пјевач већ десет година има хит који је оборио све рекорде

6 ч

0
Жири га је посматрао у чуду: Елведин Хегић из БиХ одушевио је наступом у Суперталенту

Сцена

Жири га је посматрао у чуду: Елведин Хегић из БиХ одушевио је наступом у Суперталенту

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner