Умро Џон Вудвајн

Џон Вудвајн, познат по улогама у филмовима "An American Werewolf In London" и "The Crown and Z Cars", преминуо је у 96. години, саопштио је његов агент.
У саопштењу његовог агента Фила Белфилда наводи се да је Вудвајн преминуо „мирно“ у свом дому у понедјељак ујутру.
У саопштењу се даље каже:
„Џон је био изузетан глумац и имао је сјајну и разноврсну каријеру у свим областима индустрије, укључујући рад на сцени у више од 70 продукција – међу којима су Олд Вик, Национални театар и Краљевска шекспировска трупа – као и на екрану у бројним улогама, укључујући филмове "Young Winston", "An American Werewolf In London", "Dragonworld", "Persuasion", "The Crown" и најскорије у "Enys Men“.
"Џон је био омиљен и поштован - остаће у топлом сjећању свих који су га познавали и сарађивали с њим."
Рођен 21. јула 1929. године, Вудвајн је имао дугу каријеру са Краљевском шекспировском трупом, гдjе је тумачио лик Банка у Макбету, уз Сира Ијана Мекелена и Џуди Денч.
Добио је "Оливије награду" за комичну изведбу године 1987. за улогу у представи Хенрији у Олд Вику.
Вудвајн се појавио и у серијама Оливрове пустоловине, Доктор Ху (као маршал Атријоса), као и у мистерији Ивица таме, заједно са Џум Доном Бејкером и Бобом Пеком.
Године 2006. имао је споредну улогу у филму Госпођица Потер, уз Рене Зелвегер и Ивана Мекгрегора, као и улогу Невила, оца Френка Галагера, у хумористично-драмској серији Бесрамници (Шамелес) на каналу Чаннел 4.
Такође се појавио у епизоди Доктора Хуа из 1979. године, под називом Фактор армагедона, гдје је играо маршала Атријоса.
Након што је 1965. играо возача камиона у серији Улица Коронације, Вудвајн се вратио у серију 2010. године да накратко тумачи лик Алана, оца Шарлот Хојл, прије него што је улогу преузео Мајкл Мекстеј.
