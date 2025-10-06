Убијена позната инфлуенсерка: Фан је задавио, па њено тијело оставио у коферу?

06.10.2025
Корејска глумица и инфлуенсерка Јун Џи-а је брутално убијена, а сумња се да је починилац фан који је њено тијело оставио у коферу у планини, само 30 минута након преноса уживо на друштвеним мрежама.
Јун Џи-а брутално је нападнута и задављена 11. септембра, након чега је њено тијело пронађено напуштено у области Мују, у провинцији Северна Џола, преноси Дејли Мејл.
Истражиоци вјерују да је умрла свега 30 минута након завршетка свог посљедњег уживо преноса. Пренос је снимала на острву Јеонгјонг, које је удаљено око три сата вожње од мјеста гдје је њено тијело откривено.
Ово је навело полицију да посумња да је интернет звијезда, која је имала више 300.000 пратилаца само на ТикТоку, можда наишла на опасност готово одмах након завршетка преноса уживо.
Према извјештајима локалне полиције, осумњичени за убиство које је шокирало Јужну Кореју је мушкарац у педесетим годинама, идентификован само по презимену Чои.
Чои је наводно тврдио да је извршни директор ИТ компаније са сједиштем у Јужној Кореји, а пришао је инфлуенсерки под изговором пословног партнерства, обећавајући да ће јој помоћи да повећа број пратилаца.
Медији наводе да је тај мушкарац био познат на видео платформама и да је стекао статус "ВИП потрошача" под надимком "Црна мачка", извјештава медијска кућа Соап Централ.
Према писању локалних медија, платформа на којој је Џи-а водила своје преносе уживо имала је систем рангирања корисника, заснован на нивоу финансијске подршке коју пружају креаторима садржаја.
За виши ниво на платформи било је потребно огромно трошење новца, а Чои је наводно достигао ниво 56, што је, према извјештају листа Њуз, коштало најмање 53.000 фунти.
Корејски забавни портал Кбизоом навео је да је Џи-а жељела да прекине пословну сарадњу са Чоијем прије него што се трагедија догодила.
Само дан прије њене смрти, Чои је забиљежен на снимку са сигурносне камере како клечи и моли је, дјелујући као да очајнички нешто тражи.
Истражиоци сада сумњају да су његово прекомјерно финансијско улагање и лични односи довели до злочина, а извјештаји наводе да је Чои можда био суочен с огромним дуговима.
Свједоци су изјавили да су видјели Чоија како вуче велики кофер из своје куће, а потом се зауставља на више локација, а посљедња је била у планинама области Мују.
Ухапшен је само 12 сати након што је тијело пронађено. Приликом хапшења је у почетку негирао оптужбе, али је на крају, према наводима локалних медија, признао да је убио инфлуенсерку.
Мајка преминуле, скрхана болом, рекла је новинарима: "Детектив ми је рекао да је у 15.27 часова на снимку са сигурносне камере приказано како покушава да изађе из аутомобила, али је силом повучена назад. Врата су се тада затворила."
Потврђено је да је узрок смрти Јун Џи-а гушење усљед притиска на врат.
