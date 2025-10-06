Додик: Излазимо на изборе; Референдум ће бити одржан

Извор:
СРНА
06.10.2025
15:19
Коментари:2
Странке владајуће коалиције у Републици Српској договориле су данас да излазе на пријевремене предсједничке изборе, а заједнички кандидат ће бити Синиша Каран испред СНСД-а.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће предсједници политичких партија чинити Изборни штаб.
"Договорили смо да се одржи референдум и да се одржи сједница Народне скупштине, јер је неопходно да разматра то питање", рекао је Додик послије састанка лидера владајуће коалиције.
Он је навео да ће референдум остати са истим питањем о Кристијану Шмиту и Суду БиХ, али је нагласио да ће отворити могућност да се Бошњаци и даље жале.
"Опредијељени смо да се референдум буде одржан", истакао је Додик.
Ако Бошњаци наставе са сталним жалбама, Додик је истакао да ће референдум вјероватно бити одржан 9. јануара.
Додик рекао је да је његова улога била да сачува Српску након што се ударило на најјачу политичку личност, предсједника Републике
Додик је навео да изборе нико није тражио у Републици Српској, чак ни опозиција, већ су је наметнути муслимани заједно са странцима.
"Ово је обрачун са нама хришћанима, злоупотријебљено је правосуђе, ријеч је о политичкој одлуци. Видјели сте докле су били спремни да иду", истакао је Додик на конференцији за новинаре.
Додик је навео да је ЦИК БиХ незаконито формирано, те појаснио како је предсједница те комисије рекла да ће организовати десетину изборних мјеста у Федерацији и да ће то бити довољно-
"Њима је важна дестабилизација Републике Српске зато су ударили на најјачу политичку личност, предсједника. Моја улога је била да сачувам стабилност", рекао је Додик.
Појаснио је како су пријетили да ће изабрати некога и на силу га уводити, а онда ће, како каже, западњаци рећи да се мора то урадити.
"То није смјело да се догоди, да Република Српска уђе у проблеме и доведе је у потпуно другу позицију", рекао је Додик.
Он је додао да је предсједник Републике који је изабран вољом народом и тамо гдје га људи тако буду доживљавали долазиће као предсједник Српске.
Додик је навео и да не потписује документе јер би га сваки потпис одвео у судски процес који би га затим одвео у неколико година затвора.
"То је сасвим рационално понашање", нагласио је Додик и додао како не троши јавна средства.
Додик, који је и лидер СНСД-а, навео да споразум који је данас потписан на састанку лидера странака владајуће коалиције садржи подршку заједничком кандидату и формирање Изборног штаба коалиције.
"Поносан сам на коалицију, а то се показало данас да нам је требало 20 минута да усагласимо став", навео је Додик.
Он је навео да је њихова политика веома досљедна и да су понудили могућност заједничког дјеловања, кроз неколико важних процеса.
Нагласио је да је опозицији понуђено да се формира влада националног јединства, да премијер буде из опозиције.
"Онда нам говоре да ли смо досљедни. Одбили су бојкот, заједничку владу", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, ово је политика и мора се прилагођавати, а овај пут је то прилагођавање било изнуђено.
"Ситуација је тешка, прелива се на локални ниво. Ми морамо да наш живот уредимо како мислимо, ова колација је радила то на најбољи начин", закључио је Додик.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Републици Српској потребан човјек који познаје уставно право, а то је професор Синиша Каран.
"Синиша је мој пријатељ, знам га дуго, веома га цијеним, на бази његових ставова ја сам формирао јавне ставове, био је предсједник референдумске комисије када нико није смио, прошао је кроз прогон јер је патриота и човјек", рекао је Додик новинарима послије састанка лидера странка које чине владајућу коалицију.
Додик је истакао да је остао предсједик СНСД и поручио да ће сада имати "два Додика".
