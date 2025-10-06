У Бањалуци састанак предсједника странака владајуће коалиције

Након састанка предвиђено је обраћање предсједника странака и Синише Карана, кандидата СНСД-а за предсједника предсједника на пријевременим изборима.

На састанак су стигли предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић, предсједник СП-а Петар Ђокић, предсједник СПС-а Горан Селак, предсједник НПС-а Дарко Бањац, предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић и предсједник ДНС-а Ненад Нешић.

Присутни су и члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић, генерални секретар Срђан Амиџић, извршни секретар СНСД-а Игор Додик и портпарол Радован Ковачевић.