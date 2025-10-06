Минић: Ускоро милионска израелска инвестиција у Градишци

Минић је напоменуо да је недавно у Лакташима привредни гигант - италијански ПМП отворио једну од најсавременијих ливница у Европи, гдје је већ уложено 50-60 милиона евра.

- Значи требало је више од двије, двије и по године да страни капитал, људи који би улагали виде да овдје постоји стабилност, да постоји пореска политика која је примамљива у смислу олакшица - од цијене електричне енергије и цијена рада, преко услова које дају општине у тим пословним зонама, до подстицаја Владе Републике Српске - рекао је Минић.

Он је нагласио да је фискални систем Републике Српске апсолутно стабилан и да то потврђују све исплате које се уредно обављају.

Говорећи о кредитном рејтингу, Минић је указао да је он угрожен више политички него економски, подсјетивши да је бивша америчка администрација уводила санкције појединцима, компанијама и пријетила банкама.

Када је ријеч о предузећу "Шуме Српске", Минић је оцијенио је да је видљив напредак, напоменувши да цијена дрвних сортимената није мијењана 10 година и да у вези с тим треба бити опрезан јер ће се било каква промјена одразити на дрвопрерађивачки сектор.

- У Шумама имамо директно запослених 4.600, а у дрвопреради више од 15.000 људи. Ако ненормално дигнете цијену да би спасавали ликвидност Шума, ви ћете направити домино ефекат према дрвопреради - рекао је Минић за "Еуро-Блиц".

Он је навео да је остварен напредак када је ријеч о репрограму, који се редовно исплаћује, нагласивши да се исплаћују и све обавезе према општинама и градовима.

Минић је рекао да је поднесено више од 180 кривичних пријава због ситуације у Шумама Српске, те да је сада на потезу тужилаштво.

- Задужио сам министра правде /Горана Селака/ за комплетну информацију пошто је то у више тужилаштава. Аспект генералне, специјалне превенције, утврђивање тачно тих токова који су се односили на малверзације у Шумама биће, не само публикован, него и санкционисан - рекао је Минић.