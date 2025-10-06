Logo

Јујићева данас у посјети Источном Мостару, Љубињу и Требињу

Извор:

СРНА

06.10.2025

07:54

Коментари:

0
Јујићева данас у посјети Источном Мостару, Љубињу и Требињу
Фото: АТВ

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић посјетиће данас општине Источни Мостар и Љубиње, те град Требиње.

Састанак са начелником општине Источни Мостар Божом Сјераном планиран је у 9.00 часова, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.

У 12.00 часова у Љубињу је предвиђен састанак са начелником Стевом Драпићем.

Након састанака биће објављена саопштења.

У 14.30 часова планиран је састанак Јујићеве са градоначелником Требиња Мирком Ћурићем.

паприка ајвар-09092025

Савјети

Рецепт за домаћи кечап који траје цијелу зиму: Густ, мирисан и бољи од сваког куповног!

Снимање кадрова и фотографисање биће омогућени на почетку састанка, а изјаве за медије предвиђене су након састанка

Подијели:

Тагови:

Senka Jujić

posjeta

ministar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruska zastava

Република Српска

У Бањалуци почиње фестивал "Дани руске духовне културе у Републици Српској"

6 ч

0
Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште

Свијет

Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште

6 ч

0
Преврнуо се чамац код Бачке Паланке, има страдалих

Хроника

Преврнуо се чамац код Бачке Паланке, има страдалих

6 ч

0
Снијег прекрио планине у Словенији: Издато наранџасто упозорење

Регион

Снијег прекрио планине у Словенији: Издато наранџасто упозорење

6 ч

0

Више из рубрике

Ruska zastava

Република Српска

У Бањалуци почиње фестивал "Дани руске духовне културе у Републици Српској"

6 ч

0
Састанак лидера владајуће коалиције у Српској

Република Српска

Састанак лидера владајуће коалиције у Српској

7 ч

0
Имовина припада ентитетима

Република Српска

Имовина припада ентитетима

19 ч

0
Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку

Република Српска

Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner