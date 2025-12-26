Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

26.12.2025
22:24
Коментари:0
У сједишту Владе Републике Српске завршено је донаторско вече "С љубављу храбрим срцима", а хуманитарни број 1411 за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи позван је 65.302 пута.
Шеснаесто донаторско вече одржано је под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске
Из буџета предсједника Републике Српске уплаћено је 1.500.000 КМ на рачун посебних намјена за овогодишњу хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима", Влада Републике Српске за подршку овој акцији одобрила је 200.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра.
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити
Сви који желе могу донирати једну КМ позивом на број 1411 који ће бити активан до краја децембра.
Средства ће се уплаћивати на рачуне Министарства финансија Републике Српске и то: рачун посебних намјена број 5710100000270015 отворен код БПШ Бањалука и девизни рачун ИБАН БА 395710070400006774 партија 0070400000067 отворен код БПШ Бањалука.
Носиоци овогодишњег пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Завод за социјалну заштиту Српске.
