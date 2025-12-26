Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

26.12.2025
Вршилац дужности предсједника Републике Српске, Ана Тришић Бабић поручила је поводом донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" да је ова манифестација симбол солидарности и доказ да Република Српска препознаје оне којима је подршка најпотребнија.
- Част ми је да будем покровитељ акције која се организује у сврху прикупљања средстава за дјецу и омладину са сметњама у развоју. Од 2010. године, откако је иницијатива покренута, Српска се већ шеснаести пут уједињује у хуманости како би најосјетљивијима пружила подршку. Тај циљ захтијева мултидисциплинарни приступ и струка ће дати свој допринос. Од самог почетка иницијатива је окренута дјеци чије потребе захтијевају нашу пуну пажњу. Зато вечерас не говоримо само о пројекту, већ о људима, породицама и будућности коју заједно градимо - рекла је Тришић Бабићева.
Поручује да ова акција има за циљ оснивање и опремање центара у Бањалуци, Дервенти и Фочи, те да ће ти центри бити мјеста подршке, стручне бриге и разумијевања, у којима ће дјеца и млади добити прилику за напредак, а породице ослонац и сигурност.
- Република Српска овом акцијом показује карактер и потврђује да је заједница која не окреће леђа и која зна да је снага друштва у бризи за најрањивије. Ово је Република Српска која не гради само институције, већ повјерење и наду. Захваљујем Министарству здравља и социјалне заштите, и Јавној установи Заводу за социјалну заштиту Републике Српске, јер овај пројекат показује како струка и друштво могу дјеловати заједно - нагласила је Тришић Бабићева.
Подсјетила је да је децембар мјесец преиспитивања, али и мјесец наде, у којем топлина и солидарност дају смисао свему што радимо.
- Родитељима и дјеци поручујем: нисте сами. Ваша борба је видљива и Република Српска стоји уз вас. Позивам вас да подржите ову акцију у складу са својим могућностима, јер сваки допринос може значити велику промјену. Србија је увијек уз Српску, посебно у овако хуманим, људским и племенитим мисијама. Та подршка је братска, искрена и трајна и за нас представља снагу и ослонац - поручила је Тришић Бабићева.
Додаје да донаторство није само финансијски чин, то је чин вјере у боље сутра.
- Република Српска се не мјери величином територије, већ величином срца. Она се доказује дјелима, а не ријечима, и ова акција остаје као трајни траг одговорне и снажне заједнице - поручила је Тришић Бабићева.
Наглашава да Република Српска брине о својој дјеци и не окреће главу од најрањивијих.
- Вечерас не градимо само центре, већ потврђујемо карактер Српске – да је створена на солидарности и да ће трајати док год буде имала снаге да чува своју дјецу. То је наша снага, одговорност и будућност - закључила је Тришић Бабићева.
