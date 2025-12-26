Logo
Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

26.12.2025

20:50

Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске, Ана Тришић Бабић поручила је поводом донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" да је ова манифестација симбол солидарности и доказ да Република Српска препознаје оне којима је подршка најпотребнија.

- Част ми је да будем покровитељ акције која се организује у сврху прикупљања средстава за дјецу и омладину са сметњама у развоју. Од 2010. године, откако је иницијатива покренута, Српска се већ шеснаести пут уједињује у хуманости како би најосјетљивијима пружила подршку. Тај циљ захтијева мултидисциплинарни приступ и струка ће дати свој допринос. Од самог почетка иницијатива је окренута дјеци чије потребе захтијевају нашу пуну пажњу. Зато вечерас не говоримо само о пројекту, већ о људима, породицама и будућности коју заједно градимо - рекла је Тришић Бабићева.

Поручује да ова акција има за циљ оснивање и опремање центара у Бањалуци, Дервенти и Фочи, те да ће ти центри бити мјеста подршке, стручне бриге и разумијевања, у којима ће дјеца и млади добити прилику за напредак, а породице ослонац и сигурност.

- Република Српска овом акцијом показује карактер и потврђује да је заједница која не окреће леђа и која зна да је снага друштва у бризи за најрањивије. Ово је Република Српска која не гради само институције, већ повјерење и наду. Захваљујем Министарству здравља и социјалне заштите, и Јавној установи Заводу за социјалну заштиту Републике Српске, јер овај пројекат показује како струка и друштво могу дјеловати заједно - нагласила је Тришић Бабићева.

Подсјетила је да је децембар мјесец преиспитивања, али и мјесец наде, у којем топлина и солидарност дају смисао свему што радимо.

- Родитељима и дјеци поручујем: нисте сами. Ваша борба је видљива и Република Српска стоји уз вас. Позивам вас да подржите ову акцију у складу са својим могућностима, јер сваки допринос може значити велику промјену. Србија је увијек уз Српску, посебно у овако хуманим, људским и племенитим мисијама. Та подршка је братска, искрена и трајна и за нас представља снагу и ослонац - поручила је Тришић Бабићева.

Додаје да донаторство није само финансијски чин, то је чин вјере у боље сутра.

- Република Српска се не мјери величином територије, већ величином срца. Она се доказује дјелима, а не ријечима, и ова акција остаје као трајни траг одговорне и снажне заједнице - поручила је Тришић Бабићева.

Наглашава да Република Српска брине о својој дјеци и не окреће главу од најрањивијих.

- Вечерас не градимо само центре, већ потврђујемо карактер Српске – да је створена на солидарности и да ће трајати док год буде имала снаге да чува своју дјецу. То је наша снага, одговорност и будућност - закључила је Тришић Бабићева.

