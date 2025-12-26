Лото резултати: Који бројеви су извучени у 102. колу?

Извор:
АТВ
26.12.2025
20:13
Коментари:0
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 102. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.800.000 евра није извучена.
Лото резултати извлачења 102. кола које је одржано 26. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
Лото резултати
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 3, 5, 11, 14, 19, 23, 32
Лото плус резултати
Што се тиче извлачења Лото плус седмице, извучени су сљедећи лото бројеви: 3,8, 24,25, 33, 37, 38
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер извлачење
Џокер игра у 102. колу се играла за 130.000 евра
Џокер комбинација гласила је: 1 9 6 9 7 3
Џокер за ово коло није извучен.
