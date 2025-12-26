На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај

На наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Србији нема задржавања возила, наводи се у саопштењу АМСС.

Према посљедњим информацијама Управе граничне полиције Републике Србије, на (ПМВ) путничким терминалима на граничним прелазима нема задржавања возила.

На (ТМВ) терминалима на излазу из земље, теретна возила чекају на граничном прелазу Сремска Рача 180 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, јавља Танјуг.