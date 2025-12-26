Logo
На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај

Извор:

Танјуг

26.12.2025

18:25

На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај
Фото: АТВ

На наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Србији нема задржавања возила, наводи се у саопштењу АМСС.

Према посљедњим информацијама Управе граничне полиције Републике Србије, на (ПМВ) путничким терминалима на граничним прелазима нема задржавања возила.

Гужва на граници

Друштво

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

На (ТМВ) терминалима на излазу из земље, теретна возила чекају на граничном прелазу Сремска Рача 180 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, јавља Танјуг.

