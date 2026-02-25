Дозвољено деминирање каменолома, мјештани села Кути страхују од нове Доње Јабланице

25.02.2026
Центар за уклањање мина БиХ данас је, након извођења показне вјежбе спасавања деминера са брда Зукуља у Кутима, отворио радове на деминирању будућег каменолома изнад овог мостарског села, а мјештани већином Срби повратници и њихови сусједи Бошњаци плаше се да ће постати нова Доња Јабланица.
Екипе приватне деминерске фирме УЕМ из Хаџића, коју је ангажовао страни инвеститор и власник будућег каменолома Зукуља, нису могле проћи до каменолома аутомобилима јер мјештани села Кути не допуштају пролаз преко приватне земље повратника.
Детаљи хапшења због дроге: Пао школски домар
Мјештани овог мостарског села и јутрос су се мирно окупили на сеоском путу и на својим парцелама, исказујући протест због покушаја да се деминери уведу на каменолом, али нису бранили пролазак уским брдским стазама. Половина њих није ни присуствовала протесту због судских забрана које су добили прије мјесец дана.
Већ годинама мјештани села Кути покушавају спријечити отварање каменолома, у страху да ће постати нова Доња Јабланица. Као посљедњи бедем одбране користе чињеницу да се пут према каменолому покушава прокрчити преко њихове земље, па већ годинама својим тијелима блокирају пролаз.
Инвеститор је данас деминере спровео до локације за деминирање пјешке уским стазама, а аутомобиле и санитетско возило деминери су оставили око 1,5 километара од каменолома.
Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа
- Након доласка на каменолом извели су игроказ за БХМАК. Игроказ је успио. Деминери су снијели пјешке колегу низ брдо до санитета и показали да могу у том неком траженом року извршити транспорт до најближе болнице. Нека им је Бог на помоћи шта раде и ови инвеститори и ови из БХМАК-а - каже мјештанин села Кути који је посматрао показну вјежбу.
Мјештани причају да не могу да вјерују шта се дешава и да није нормално да власти допуштају да се деминери стављају у животну опасност како би интереси странаца били задовољени.
Санела Омановић из села Кути подсјећа да до сада нико није желио ући у посао деминирања Зукуље и пита БХМАК како ће данас, мјесец дана од првог покушаја, дати дозволу за радове, када су њихови људи 30. јануара одбили пјешке проћи 800 метара и отворити деминирање јер су сматрали да услови за пролазак санитета нису могући.
- БХМАК је 30. јануара одбио отворити овај пројекат. Данас долазе и пролазе пјешке. Километар и по морају ићи пјешке до каменолома и данас им то није проблем - наглашава Омановићева.
Тешка несрећа у БиХ, има повријеђених
Она објашњава да мјештани нису против деминирања.
- Вољели бисмо да се цијела бјелопољска котлина разминира. Они деминирају једну микролокацију за приватног инвеститора. Свјесни смо да је платио то, али шта ће се десити када разминирају. Опет немају приступ камионима том локалитету јер би морали прелазити преко приватних парцела, јер ширина пута нигдје није већа од два метра - каже она.
Османовићева пита шта сљедеће намјеравају и које су то, како каже, сљедеће малверзације?
- Вјероватно након овога слиједи преписивање земље српских повратника на град Мостар или је то нека друга судска забрана којом ће нам забранити да изађемо из кућа. На који начин они намјеравају ићи до каменолома? - пита Омановићева.
Улице овог мирног села јутрос су биле пуне полиције, а стигли су и припадници ЕУФОР-а како би направили забиљешку о дешавањима и поразговарали са српским повратницима. Мјештанима је дао подршку и бјелопољски парох Небојша Радић.
Башић срушио Радник, Лакташи надомак полуфинала Купа БиХ
У клизишту у Доњој Јабланици у октобру 2024. године живот је изгубило 18 људи, а укупно 19 на подручју општине Јабланица.
