Алармантна ситуација у бијељинској Градској управи: Запослени најављују тужбе

СРНА

СРНА

24.02.2026

21:35

Алармантна ситуација у бијељинској Градској управи: Запослени најављују тужбе

Радник Градске управе у Бијељини Бране Грујичић поново је од Окружног јавног тужилаштва затражио да реагује по пријавама против градоначелника Љубише Петровића и сарадника, наводећи да су радници без плата у великим проблемима.

Он каже да је због кашњења плата ситуација алармантна јер су неплаћене рате кредита по основу административних забрана које су радници Градске управе потписали.

"С обзиром на то да су рокови за уплату рата код пословних банака истекли или истичу у наредних 24 часа, захтијевамо хитну уплату свих заосталих рата кредита према банкама за које су издате административне забране", навео је Грујичић.

Он захтијева и да се запосленима у градској администрацији издају платне листе за јануар и фебруар, подсјећајући да је то законска обавеза чак и у случају када се плата не исплати у року.

Од Градске управе Бијељина Грујичић захтијева и да хитно пошаље допис свим пословним банкама у граду са обавештењем о неликвидности рачуна града, како би се запослени заштитили од затезних камата и негативног извештаја Кредитном бироу.

Радан Остојић

Република Српска

Остојић за АТВ: Запослење дјеце бораца мора бити друштвена обавеза

"Неиздавањем платних листа и неуплаћивањем рата кредита послодавац директно угрожава егзистенцију и излаже нас судским трошковима и губитку кредитног рејтинга", истиче Грујичић у саопштењу.

Он је најавио да ће, уколико сутра до краја радног дана радници не добију потврду о уплати или званичан одговор о прецизном року исплате, бити принуђени да се колективно обрате Инспекторату Републике Српске и поднесу тужбе за накнаду штете због камата које ће претрпјети.

Градска управа Бијељина

