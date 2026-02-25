Logo
Large banner

Тешка несрећа у БиХ, има повријеђених

Извор:

Аваз

25.02.2026

16:45

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Тешка саобраћајна несрећа десила се данас у мјесту Гнојница код Лукавца.

Из Оперативног центра МУП-а ТК су за Аваз рекли да су упутили патролу на лице мјеста и да тренутно немају више информација о несрећи.

Лакташи Радник утакмица

Фудбал

Башић срушио Радник, Лакташи надомак полуфинала Купа БиХ

У несрећи су учествовала три возила, а према незваничним информацијама у несрећи има повријеђених особа.

Подијели:

Тагови :

Lukavac

Саобраћајна несрећа

povrijeđeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а

Република Српска

Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а

1 ч

2
Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Србија

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

1 ч

0
Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

Наука и технологија

Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

1 ч

0
Елени Алтман осудила срамну казну судији који је снимао голе фудбалерке

Фудбал

Судија снимао голе фудбалерке - добио срамну казну

1 ч

0

Више из рубрике

Украо торбицу са 30.000 КМ, власник нуди награду

Хроника

Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

1 ч

4
Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

Хроника

Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

5 ч

0
Đorđe Ždrale, hapšenje, premlaćivanje pištoljem, prijetnja bombom, Zoran Šjivić, Nikolina Šljivić

Хроника

Подигнута оптужница против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Хроника

У Лакташима ухапшена радница бензинске пумпе због проневјере

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

17

26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner