Тешка несрећа у БиХ, има повријеђених

Извор:
Аваз
25.02.2026
16:45
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа десила се данас у мјесту Гнојница код Лукавца.
Из Оперативног центра МУП-а ТК су за Аваз рекли да су упутили патролу на лице мјеста и да тренутно немају више информација о несрећи.
Фудбал
Башић срушио Радник, Лакташи надомак полуфинала Купа БиХ
У несрећи су учествовала три возила, а према незваничним информацијама у несрећи има повријеђених особа.
Република Српска
1 ч2
Србија
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
46
17
36
17
31
17
26
Тренутно на програму