Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

Извор:
Агенције
25.02.2026
18:01
Коментари:0
Број погинулих у поплавама у југоисточном Бразилу повећао се на 36, саопштиле су данас власти савезне државе Минас Жераис, наводећи да се десетине људи и даље воде као нестале, док спасилачке екипе настављају потрагу.
Све до сада пронађене жртве су из градова Жуиз де Фора и Уба, који се налазе око 310 километара сјеверно од Рио де Жанеира, преноси АП.
Свијет
Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом
Ватрогасна служба Минас Жераиса саопштила је да се 33 особе и даље воде као нестале, док је око 3.000 становника било приморано да напусти своје домове.
Спасиоци су радили током ноћи, а метеоролози најављују нове обилне падавине у наредним данима, што изазива страх од додатних клизишта.
У Жуиз де Фори, граду са око 560.000 становника, улице су прекривене блатом, а власти страхују од нових одрона.
Живот је готово потпуно стао и у сусједној Уби, која има око 107.000 становника.
Савјети
Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати
Настава је обустављена у оба града, саопштили су градоначелници.
Градска управа Жуиз де Форе навела је да ће око 600 породица из угрожених подручја бити премјештено у локалне школе које су привремено претворене у прихватне центре.
Градоначелница Жуиз де Форе, Маргарида Саломао изјавила је да је од почетка обилних киша у понедјељак увече пријављено најмање 20 клизишта, као и да је у граду пало двоструко више кише него што је уобичајено за фебруар.
Предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва саопштио је да су на лице мјеста упућене безбједносне снаге и да пружају хитну помоћ становништву погођеном поплавама, као и да су у регион упућени здравствени тимови.
Хроника
Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор
Већи дио Бразила улази у врхунац кишне сезоне која доноси честе интензивне пљускове, грмљавину, поплаве и клизишта.
Градска скупштина Жуиз де Форе саопштила је да је ово био најкишовитији фебруар у тој историји града, са падавинама које су већ више него двоструко веће од очекиваних за овај мјесец.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Економија
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
23
20
09
20
08
19
58
Тренутно на програму