Logo
Large banner

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

Извор:

Агенције

25.02.2026

18:01

Коментари:

0
Бразил поплаве
Фото: Tanjug/AP

Број погинулих у поплавама у југоисточном Бразилу повећао се на 36, саопштиле су данас власти савезне државе Минас Жераис, наводећи да се десетине људи и даље воде као нестале, док спасилачке екипе настављају потрагу.

Све до сада пронађене жртве су из градова Жуиз де Фора и Уба, који се налазе око 310 километара сјеверно од Рио де Жанеира, преноси АП.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

Ватрогасна служба Минас Жераиса саопштила је да се 33 особе и даље воде као нестале, док је око 3.000 становника било приморано да напусти своје домове.

Страх од нових клизишта

Спасиоци су радили током ноћи, а метеоролози најављују нове обилне падавине у наредним данима, што изазива страх од додатних клизишта.

Градови након катастрофе: Жуиз де Фора и Уба под блатом

У Жуиз де Фори, граду са око 560.000 становника, улице су прекривене блатом, а власти страхују од нових одрона.

Живот је готово потпуно стао и у сусједној Уби, која има око 107.000 становника.

Маркет / Илустративна фотографија

Савјети

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

Настава је обустављена у оба града, саопштили су градоначелници.

Градска управа Жуиз де Форе навела је да ће око 600 породица из угрожених подручја бити премјештено у локалне школе које су привремено претворене у прихватне центре.

Градоначелница Жуиз де Форе, Маргарида Саломао изјавила је да је од почетка обилних киша у понедјељак увече пријављено најмање 20 клизишта, као и да је у граду пало двоструко више кише него што је уобичајено за фебруар.

Бразилска влада реагује: Предсједник Лула шаље помоћ

Предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва саопштио је да су на лице мјеста упућене безбједносне снаге и да пружају хитну помоћ становништву погођеном поплавама, као и да су у регион упућени здравствени тимови.

Кастрати и Вилушић сукоб

Хроника

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

Рекордна количина падавина у фебруару

Већи дио Бразила улази у врхунац кишне сезоне која доноси честе интензивне пљускове, грмљавину, поплаве и клизишта.

Градска скупштина Жуиз де Форе саопштила је да је ово био најкишовитији фебруар у тој историји града, са падавинама које су већ више него двоструко веће од очекиваних за овај мјесец.

Подијели:

Тагови :

Поплаве

Бразил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

Регион

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

3 ч

0
Суд БиХ

Хроника

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

3 ч

0
Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Економија

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен мушкарац ког кога је пронађено више од два килограма дроге

3 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

2 ч

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

Свијет

Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

4 ч

0
Мајкл Барон, глумац умро током интимног односа

Свијет

Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

4 ч

0
Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

Свијет

Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner