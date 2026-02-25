Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

Извор:
СРНА
25.02.2026
17:51
Коментари:0
Руководство ЕУ покушава да блок претвори у војни савез, спремајући се за дуготрајан сукоб са Русијом и планира да настави да пружа финансијску подршку Украјини, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Брисел се спрема за дуготрајан рат са Русијом и сходно томе прилагођава европску економију", рекао је Сијарто.
Он је подсјетио да садашње руководство ЕУ заборавља да је Унија створена да би се обезбиједио мир и просперитет за њене чланице, а сада настоји да им наметне војне обавезе.
"Одлуке су већ донијете. Нуклеарне силе Велика Британија и Француска су дале писмену сагласност за слање трупа у Украјину", рекао је Сијарто.
Он је упозорио да је и лидер најјаче проратне фракције у Европском парламенту, Европске народне партије Манфред Вебер, већ најавио да ће трупе бити послате у Украјину под заставом ЕУ, што је за Будимпешту недопустиво.
"Такође смо чули изјаве њемачког канцелара Фридриха Мерца о њемачким авионима и француским нуклеарним ракетама, које требају да стигну на ратиште", рекао је Сијарто.
Он је навео да је ЕУ већ обезбиједила Украјини 193 милијарде евра у протекле четири године, и да планира да издвоји неколико пута више у наредних десет година како би наставила сукобе са Русијом.
Мађарски министар је потврдио да Будимпешта неће учествовати у овим плановима ЕУ, нити финансирати војну помоћ Украјини.
"Рећи ћемо `не` Бриселу по свим овим питањима", нагласио је Сијарто.
Он је позвао посланике Европског Парламента да гласају за резолуцију којом се подржава антиратни став Мађарске.
