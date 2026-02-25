Logo
Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

СРНА

25.02.2026

17:51

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Руководство ЕУ покушава да блок претвори у војни савез, спремајући се за дуготрајан сукоб са Русијом и планира да настави да пружа финансијску подршку Украјини, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Брисел се спрема за дуготрајан рат са Русијом и сходно томе прилагођава европску економију", рекао је Сијарто.

Он је подсјетио да садашње руководство ЕУ заборавља да је Унија створена да би се обезбиједио мир и просперитет за њене чланице, а сада настоји да им наметне војне обавезе.

"Одлуке су већ донијете. Нуклеарне силе Велика Британија и Француска су дале писмену сагласност за слање трупа у Украјину", рекао је Сијарто.

Он је упозорио да је и лидер најјаче проратне фракције у Европском парламенту, Европске народне партије Манфред Вебер, већ најавио да ће трупе бити послате у Украјину под заставом ЕУ, што је за Будимпешту недопустиво.

"Такође смо чули изјаве њемачког канцелара Фридриха Мерца о њемачким авионима и француским нуклеарним ракетама, које требају да стигну на ратиште", рекао је Сијарто.

Он је навео да је ЕУ већ обезбиједила Украјини 193 милијарде евра у протекле четири године, и да планира да издвоји неколико пута више у наредних десет година како би наставила сукобе са Русијом.

Мађарски министар је потврдио да Будимпешта неће учествовати у овим плановима ЕУ, нити финансирати војну помоћ Украјини.

"Рећи ћемо `не` Бриселу по свим овим питањима", нагласио је Сијарто.

Он је позвао посланике Европског Парламента да гласају за резолуцију којом се подржава антиратни став Мађарске.

Петер Сијарто

Мађарска

Evropska unija

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

