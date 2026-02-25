Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

Кантонални суд у Тузли је саопштио да је рјешењем Врховног суда ФБиХ уважена жалба браниоца и укинуто рјешење Кантоналног суда од 9. фебруара којим је оптуженом продужен притвор за још два мјесеца.

Хроника Објављен снимак убиства Саше Вилушића

По пријему рјешења Врховног суда ФБиХ, Кантонални суд у Тузли је данас надлежном казнено-поправном заводу издао наредбу да Кастрати одмах буде пуштен на слободу.

Осумњичен за убиство сина бх. привредника

Ахмед Кастрати оптужен је за убиство Саше Вилушића, сина бх. привредника Томислава Вилушића, у угоститељском објекту у Тузли 21. јуна прошле године.

Према наводима Тужилаштва, Кастрати је Вилушићу нанио повреде од којих је преминуо 10. јула.

Кастрати је, како се сумња, Вилушићу задао један ударац затвореном шаком у предјелу главе од којег је оштећени нагло пао на под објекта изгубивши свијест.

Од задобијених повреда Вилушић је преминуо након мјесец дана борбе у болници.

Објављен снимак

На друштвеним мрежама убрзо се појавио видео снимак обрачуна Кастратија и Вилушића.

Градови и општине Ко је бх. кикбоксер који је брутално претукао Сашу Вилушића

На снимку се види како се Вилушић расправља с једним мушкарцем којег након тога удара.

Потом Кастрати удара њега након чега Вилушић пада и остаје да лежи непомично.

Ко је Ахмед Кастрати

Бх. кикбоксер Ахмед Кастрати кажњен је 2016. године са четири године забране такмичења због присуства супстанце 17 alfa - hydromethyl - 17 alfa - methyl - 18 - norandrost - 1,4,13 - trien - 3one (metandienon) у његовом узорку за допинг контролу.

Овиме је Кастрати починио прекршај члана 2.1 Свјетског антидопинг кодекса (Присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у узорку спортисте).

Агенција за антидопинг контролу је узорак прикупила током допинг контроле ван такмичења 19. октобра 2016. на тренингу у Тузли.

Metandienon је у Листи забрањених средстава за 2016. годину сврстан у групу С1.1.а егзогених анаболичких стероида. Ријеч је о једном од најпопуларнијих препарата на црном тржишту које је могуће наћи и под називима дианабол, данабол, метанабол, итд. Изузетно је популаран међу боди билдерима јер повећава масу и снагу мишића, а додатни ефект је побољшање физичке издржљивости. Негативни ефекти су као и код других анаболичких стероида (повећање груди код мушкараца, повећан крвни притисак, оштећења јетре итд.)