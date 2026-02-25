Logo
Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

АТВ

25.02.2026

17:46

Ахмед Кастрати и Саша Вилушић сукоб
Фото: Screenshot

Врховни суд ФБиХ укинуо је притвор Ахмеду Кастратију, против кога се пред Кантоналним судом у Тузли води кривични поступак због убиства, и одлучио да одмах буде пуштен на слободу, саопштено је данас из Кантоналног суда.

Кантонални суд у Тузли је саопштио да је рјешењем Врховног суда ФБиХ уважена жалба браниоца и укинуто рјешење Кантоналног суда од 9. фебруара којим је оптуженом продужен притвор за још два мјесеца.

убиство саша вилушић

Хроника

Објављен снимак убиства Саше Вилушића

По пријему рјешења Врховног суда ФБиХ, Кантонални суд у Тузли је данас надлежном казнено-поправном заводу издао наредбу да Кастрати одмах буде пуштен на слободу.

Осумњичен за убиство сина бх. привредника

Ахмед Кастрати оптужен је за убиство Саше Вилушића, сина бх. привредника Томислава Вилушића, у угоститељском објекту у Тузли 21. јуна прошле године.

Према наводима Тужилаштва, Кастрати је Вилушићу нанио повреде од којих је преминуо 10. јула.

Кастрати је, како се сумња, Вилушићу задао један ударац затвореном шаком у предјелу главе од којег је оштећени нагло пао на под објекта изгубивши свијест.

Од задобијених повреда Вилушић је преминуо након мјесец дана борбе у болници.

Објављен снимак

На друштвеним мрежама убрзо се појавио видео снимак обрачуна Кастратија и Вилушића.

Полиција ФБиХ

Градови и општине

Ко је бх. кикбоксер који је брутално претукао Сашу Вилушића

На снимку се види како се Вилушић расправља с једним мушкарцем којег након тога удара.

Потом Кастрати удара њега након чега Вилушић пада и остаје да лежи непомично.

Ко је Ахмед Кастрати

Бх. кикбоксер Ахмед Кастрати кажњен је 2016. године са четири године забране такмичења због присуства супстанце 17 alfa - hydromethyl - 17 alfa - methyl - 18 - norandrost - 1,4,13 - trien - 3one (metandienon) у његовом узорку за допинг контролу.

Овиме је Кастрати починио прекршај члана 2.1 Свјетског антидопинг кодекса (Присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у узорку спортисте).

Агенција за антидопинг контролу је узорак прикупила током допинг контроле ван такмичења 19. октобра 2016. на тренингу у Тузли.

Metandienon је у Листи забрањених средстава за 2016. годину сврстан у групу С1.1.а егзогених анаболичких стероида. Ријеч је о једном од најпопуларнијих препарата на црном тржишту које је могуће наћи и под називима дианабол, данабол, метанабол, итд. Изузетно је популаран међу боди билдерима јер повећава масу и снагу мишића, а додатни ефект је побољшање физичке издржљивости. Негативни ефекти су као и код других анаболичких стероида (повећање груди код мушкараца, повећан крвни притисак, оштећења јетре итд.)

Тагови :

Саша Вилушић

Ахмед Кастрати

Убиство

