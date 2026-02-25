БиХ на корак до нових блокада граничних прелаза

Аутор:Бојана Винчић
25.02.2026
19:15
БиХ је на корак до нових блокада граничних прелаза. Одлука је у рукама Европске комисије.
Ако у петак не усвоје услове превозника и донесу одлуку о посебним дозволама за боравак у земљама Шенгена, поново ће у протест, категорични су из Конзорцијума Логистика БиХ.
"На границама са Хрватском толико су појачали контроле и толико наше возаче враћају да стварно човјек више не зна шта рећи сваки дан по 10 до 15 возача за десет дана то је 150 возача и возних јединца ће бити паркирано по три мјесеца. Ми чекамо тај кобни датум послије тог датума вјероватно ће бити нека врста протеста, која врста заиста сад не бих знао рећи", поручује Игор Бебен из Конзорцијума "Логистика БиХ".
Камиони сатима стоје на граничним прелазима на улазу у ЕУ. Роба пропада, добављачи негодују, купци чекају, привреда БиХ на ивици колапса.
Возачи кажу, губимо стрпљење.
"Дођем на истовар, неће да приме робу касниш на истовар и све тако у круг",
"Ми не можемо ништа постићи, а сумњам и да министар то може постићи. То је ЕУ, они раде како хоће како наметну тако ће и бити",
"Да је мало добре воље било би то боље али за нас нико не мари само гледају како ће наплатити од нас казну, паркинг, комуналну таксу", говоре возачи за АТВ.
Един Форто, министар транспорта и комуникација БиХ данас се није огласио о овој теми. За АТВ из Министарства кажу да је за четвртак, 26. фебруар, планиран састанак са представницима ЕУ када ће имати више информација,
Али зато је реаговао премијер Српске. Саво Минић каже да свакодневно разговара са возачима, а рјешења се траже.
"Упутили смо свим амбасадама представницима ЕУ испред ресорног министарства Владе тражимо рјешење у коме се бескрупулозно жели од Републике Српске и БиХ одузме дио возача који је неопходан ЕУ јер им фали стотине хиљада возача и ово је начин на који економија и одређене економске мјере урушавају систем", каже Минић.
Превозници из региона већ дуже се суочавају са проблемима на границама према ЕУ.
На то су покушали упозорити петодневним блокадама граничних прелаза крајем јануара ове године.
Иако је Европска комисија тада, у оквиру нове визне стратегије, професионалне возаче камиона први пут препознала као посебну категорију, кључни захтјеви и даље нису ријешени.
