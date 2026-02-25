Logo
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

Аутор:

Маријана Ивељић

25.02.2026

19:10

Коментари:

0
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ има рок од једног дана да 112,5 милиона КМ пребаци ЦИК-у БиХ за нове изборне технологије.

Наводи се у аутентичном тумачењу одлуке од 17. јула прошле године коју је издао Кристијан Шмит, а којом су унесене измјене и допуне Закона о финансирању институција БиХ.

"Одлуком се надаље обавезује и овлашћује министар финансија и трезора БиХ да сва неутрошена средства осигурана овом Одлуком пренесе у фискалну 2026. годину и обезбиједи њихову доступност за намијењену сврху током цијеле 2026. године", наводи се.

Неизвршење преноса средстава од стране министра без одлагања, директно подразумијева обавезу и овлашћење замјеника министра да тај пренос изврши без одлагања.

Доведена у питање равноправност народа

Овим захтјевима доведена је у питање равноправност народа, јасан је предсједник СНСД-а. Република Српска ће, каже Милорад Додик адекватно одговорити на жеље муслимана.

"Сада покушавају да нам наметну технологије који би требало да обезбиједе изборне резултате које њима одговарају и зато је таква журба јер се ради о организованој криминалној групи на нивоу БиХ коју чине муслиманске сећије и странци који тамо сједе и покушавају да заврше свој пир путем тих технологија да утичу на изборе јер очигледно не могу на други начин", рекао је Додик.

Опозицији није Шмит кривац

Посланику СДС-а у ПД ПС Младену Босићу крив је Срђан Амиџић, а не Кристијан Шмит. То је каже наставак раније праксе којој треба да се одупре министар финансија и трезора у СМ БиХ.

"То је наставак праксе да се пребацује на замјеника министра плаћање и то је пракса коју је прихватио и озваничио и сам Амиџић у претходном периоду", рекао је Босић.

Бошњачки политичари у Сарајеву очекивано подржавају овакве кораке. Оправдавају самовољу једног човјека који спроводи силу у БиХ и то без сагласности СБ УН. Ипак, признају да Шмит и не ради посао који би требало да ради иако није ни јасно која су његова задужења.

"То није прихватљив начин комуникације јер има много важнијих тема и питања у БиХ гдје се високи представник не мијеша у свој посао, али у сваком случају ја сматрам да је у овом случају и требао па и на овакав начин ако се већ врши опструкција дужи период", каже Шемсудин Мехмедовић, посланик СДА у ПД ПС БиХ.

Одлуке нелегитимног Шмита доказ су његове баналности и потврда да мора отићи из БиХ, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Оцјењује да је ово још један у низу примјера Шмитовог правног насиља.

"Замислите да странац појединац дође и каже, ви ћете потрошити стотину милиона у вашој земљи за оно што вам ја кажем", рекао је Кошарац.

"Нико није против интегритета изборног процеса али на овај начин имамо право да сумњамо у добре намјере лажног високог представника у БиХ. Шта то значи, то значи да желе моделирају изборну вољу", додао је он.

Ово је само наставак самовоље Кристијана Шмита и одлучивања о судбини свих народа у БиХ. У јулу прошле године наметнуо је одлуку према којој се средства из добити Централне банке БИХ распоређују ЦИК-у БиХ за увођење нових технологија на изборима. Ради се о 112,5 милиона КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Кристијан Шмит

Срђан Амиџић

izbori

