Тужилаштво: Возач трамваја и даље једини осумњичени

Извор:

Агенције

25.02.2026

12:17

Коментари:

0
tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Главни тужилац Кантона Сарајево Мелиха Дугалија рекла је данас да је Аднан Касаповић, возач трамваја који је искочио из шина у Сарајеву и узроковао несрећу у којој је погинуо младић, и даље једини осумњичени, али да се истрага води и у правцу расвјетљавања сумњи на озбиљан привредни криминал у предузећу ГРАС.

Дугалија је, образлажући одлуку Кантоналног суда да возачу трамваја не одреди притвор, навела да не постоји основана сумња да је несрећа проузрокована са умишљајем, али постоји да је изазвана нехатом.

трамвај Сарајево

Друштво

Ела Јовановић у стабилном стању

"Не можемо доносити исхитрене одлуке и овдје нема селективног рада. Ми смо изузели врло обимну материјалну документацију", каже Дугалија.

Она рекла да је до сада утврђено да камера у трамвају који је учествовао у несрећи нису радиле од новембра прошле године, те да се из тог разлога не могу утврдити тачне радње у њему непосредно прије несреће.

"Истрага је проширена и на остале трамваје истог типа. По наредби суда, изузети су хард дискови из још шест трамваја. Код два трамваја подаци се уопште нису могли очитати, док код преостала четири није постојао континуитет снимања", рекла је Дугалија.

трамвај Сарајево

Хроника

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

Дугалија је навела да је прегледано више видео-снимака прикупљених са околних објеката, те да је у току и прибављање снимка са Амбасаде САД у БиХ, која је најближа мјесту несреће.

"Истрага не тече само у правцу утврђивања узрочно-посљедичне везе између радњи возача, техничких елемената трамваја, шина и комплетне инфраструктуре. Наш приступ је отворен и неселективан, те утврђујемо ланац одговорности унутар јавног предузећа ГРАС и других надлежних органа", истакла је Дугалија.

Комесар Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Фатмир Хајдаревић рекао је да до сада саслушано 50 свједока.

Хајдаревић је у извјештају навео да је алко-тестирањем утврђено да возач трамваја није био под дејством алкохола.

Трамвајска несрећа догодила се 12. фебруара. У несрећи је смртно страдао студент Ердоан Моранкић /23/, тешко повријеђена седамнаестогодишња Ела Јовановић и још три лица лакше, међу којима је и возач трамваја.

