Одузимање српске земље: Како зауставити бесправне активности на територији ФБиХ

Извор:
Глас Српске
25.02.2026
08:38
Одузимање српске земље у ФБиХ је узело маха, а доказ за то су примјери укњижавања имовине Српске православне цркве (СПЦ) и физичких лица на тамошње локалне заједнице, па чак и на име БиХ, а информације које избијају на површину буде додатну сумњу да ништа није случајно.
Представници Срба у ФБиХ годинама воде борбу са, како тврде, намјерама власти у том дијелу БиХ да присвоје српску имовину. Највећи проблем је у томе што, за разлику од Српске, тамошње катастарске општине, приликом усклађивања података катастра и земљишних књига јавност обавјештава кроз "Службени гласник" или кроз јавни оглас у локалним новинама које су Србима избјеглим из ФБиХ недоступне.
Нови аларм упаљен је усљед информација да је на „државу“ уписана имовина која припада СЦП-у, између осталог у Мостару и Зеници, те је и формирана радна група из које је поручено да је у плану оцјену уставности федералног Закона о земљишним књигама.
Осим републичких институција и представника цркве, активну улогу у овој причи имају удружења која су стала у заштиту земље и права Срба у ФБиХ, с додатним задатком да их још више анимирају да се и сами боре за дједовину и очевину .
Удружења грађана ,,ДОМ” још од јуна прошле године је почело да сарађује на пројекту под називом „имовина има памћење“.
Циљ је подизања свијести о важности имовине и заштити права Срба.
- Код нових генерација се губи свијест о вриједности те имовине, што у ФБиХ и те како користе и књиже на такозвану државу и друга физичка лица, махом Бошњаке - рекао је за „Глас“ предсједник тог Удружења Драган Јошић.
Одређене активности већ дају резултате. За три пута је, како је рекао, већи број оних који су се републичким институцијама обратили за помоћ у односу на протекле двије године, а они, у сарадњи са братским Удружењем ,,Деком”, приводе крају други пројекат који се тиче пописа вјерске имовине у ФБиХ.
- Дошли смо до информација које су одјекнуле о имовини у Врапчићима, Зеници. Имамо случај у Брези, Градачцу, Грачаници, Бихаћу гдје се имовина СПЦ, прије свега гробља, уписују на град или општину, а негдје и под појмом држава иако нико не зна шта је то - истакао је.
Постоји бојазан да се, одузимањем имовине СЦП у корист такозване државе, покушавају увести два опасна појма - државна имовина, а други је такозвана, како је рекао, лажна босанска православна црква с циљем брисања трагова постојања Срба у ФБиХ.
- Током истраживања разговарао са једним свештеником који ми је рекао да када би, на примјер, од Зенице до Сарајева ако би ишли аутопутем пјешке, ни у једном моменту наша нога не би сишла са српске земље. С друге стране, од краја рата слушамо да су Срби извршили агресију на БиХ, али када отворите земљиште књиге, небитно у којем дијелу ФБиХ, видите српска православна гробља стара 300, 400 година, цркве, манастире. Покушавају да, по нашем схватању, да избришу траг постојања Срба. Боримо се против тога - истакао је Јошић.
Онима који желе да заштите своја права тренутно је на располагању укупно шест канцеларија за бесплатну правну помоћ.
Постоје најаве да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне односе планира да прошири мрежу подршке.
- Имамо много, активности и планова. Видјећемо шта ћемо урадити. Идуће седмице идемо у Београд на састанак са директором Управе за сарадњу са дијаспору и Србима у региону. Ако ово раде цркви, можете замислити шта раде обичним лицима. Случајеви за које знамо из Мостара показују и један интересан детаља, а то је да је на три случаја радио исти референт тако да ни то не може бити случајно - рекао је Јошић.
Њихове последње информације показују да још једно православно гробље и капела не припадају Српској православној цркви. Као власник уписана је Општина Бреза у поступку такозване хармонизације процеса усклађивања катастра и земљишних књига.
У непосредној близини се налази муслиманско мезарје које је, како је рекао Јошић, уредно и како треба уписано на Исламску заједницу.
- Тако треба поступати и када је у питању имовина СПЦ - закључио је Јошић, наглашавајући да је најбитније што се почело интензивно причати о овоме.
Министри правде Републике Српске, ФБиХ и БиХ недавно су разговарали о заштити имовине која је у власништву СПЦ, а налази се на подручју ФБиХ.
Министар правде Српске Горан Селак је изјавио да је федерални министар Ведран Шкобић прихватио да се укључи у разговоре са представницима СПЦ, да би се ријешиле несугласице у вези са актуелним процесом хармонизације који се спроводи на подручју одређених кантона у ФБиХ.
