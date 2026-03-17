Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Извор:
Агенције
17.03.2026
22:39
Коментари:0
Румунско Министарство националне одбране саопштило је данас да је издато упозорење становништву због дрона који је примијећен близу румунског ваздушног простора на сјеверу земље, због којег су подигнута два авиона ратног ваздухопловства.
"Системи противваздушне одбране су у приправности и спремни су да интервенишу, у зависности од развоја ситуације", саопштило је Министарство одбране, преноси медији.
У саопштењу се наводи да су системи за надзор Министарства националне одбране детектовали вечерас сигнале дрона на сјеверу округа Тулча, око 20 километара сјеверно од Валковеа, а румунски Генерални инспекторат за ванредне ситуације послао је у 19.17 сати поруку упозорења становништву у том дијелу земље.
Ради праћења ситуације, два авиона Ф-16 Румунског ратног ваздухопловства одмах су полетјела са ваздухопловне базе у Фетештију.
Свијет
25 мин0
Свијет
36 мин0
Свијет
55 мин0
Свијет
56 мин0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
49
22
39
22
38
Тренутно на програму